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Abril 2026: confirman feriado extra y finde largo XL

Argentina tendrá un finde largo de cuatro días en abril.

Calendario 2026: los feriados de abril Calendario 2026: los feriados de abril
Hace 2 Hs

Mientras muchos argentinos aprovechan el descanso por el feriado del 24 de marzo, ya se confirmó un nuevo fin de semana largo para abril que promete movimiento turístico en todo el país.

El calendario oficial establece que el jueves 2 de abril será feriado nacional por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. A esto se suma el Viernes Santo, que este año cae el 3 de abril.

De esta manera, se genera un descanso de cuatro días consecutivos, ya que se completa con el sábado 4 y domingo 5 de abril.

Coincidencia clave: Malvinas y Semana Santa

La particularidad de este 2026 es que el feriado del 2 de abril coincide con el tradicional Jueves Santo, que habitualmente es un día no laborable.

Esto transforma una jornada que depende del empleador en un feriado nacional obligatorio, ampliando el alcance del descanso para todos los trabajadores.

"Se trata de una de las fechas más importantes para el turismo", remarcan desde el sector, anticipando una alta demanda en destinos de todo el país.

Qué otros feriados quedan en el año

Tras este finde XL, el calendario 2026 aún ofrece varias oportunidades de descanso para los argentinos, tanto con feriados inamovibles como trasladables.

Entre los próximos más destacados se encuentran el 1 de mayo (Día del Trabajador), el 25 de mayo y el 9 de julio, además de otros fines de semana largos que se generarán por traslados.

"Estos fines de semana largos son clave para el turismo interno y la economía regional", señalan especialistas del sector.

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