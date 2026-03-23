Los amistosos contra Mauritania y Zambia no importan pero definen todo en la Selección

Sí; en cada entrenamiento en el predio de Ezeiza se juega el partido principal. No hay puntos en juego, pero sí cupos para viajar a la máxima cita. No hay tabla de posiciones, pero sí una lista que todavía no está cerrada. Por ese motivo, para varios futbolistas esta ventana internacional no es un trámite, sino la última oportunidad de subirse al avión de los que intentarán defender la corona en Estados Unido, México y Canadá.