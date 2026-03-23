Secciones
DeportesFútbol

Más problemas para Scaloni: se confirmó una nueva baja en la Selección Argentina

Gonzalo Montiel sufrió un desgarro en el partido de River ante Estudiantes de Río Cuarto y quedó afuera de los amistosos de la fecha FIFA.

AFUERA. El defensor no estará disponible para los próximos compromisos internacionales. AFUERA. El defensor no estará disponible para los próximos compromisos internacionales. ./X @RiverPlate
Hace 2 Hs

La molestia que arrastraba desde Córdoba ya tiene diagnóstico y dejó consecuencias. Gonzalo Montiel sufrió una lesión muscular de grado 1 en el bíceps femoral izquierdo y quedó descartado para la próxima fecha FIFA con la Selección argentina.

El lateral de 29 años había terminado con dolor tras el triunfo de River ante Estudiantes de Río Cuarto y este lunes se realizó los estudios que confirmaron el desgarro. De esta manera, Lionel Scaloni pierde una alternativa para los amistosos frente a Mauritania y Zambia, mientras todavía no se anunció quién ocupará su lugar.

La baja se suma a la de Leonardo Balerdi y obliga al cuerpo técnico a ajustar la lista en una ventana en la que también se valoraban los entrenamientos previos. 

Para Montiel, además, significa cortar un buen momento personal que venía sosteniendo en River, donde había sido uno de los puntos altos en el inicio del ciclo de Eduardo Coudet.

El defensor estará fuera de las canchas alrededor de tres semanas, un plazo que lo deja al margen de compromisos importantes del calendario del club. No podrá jugar ante Belgrano y es muy probable que tampoco llegue al debut en la Copa Sudamericana frente a Blooming. El objetivo quedará puesto en recuperarse a tiempo para la seguidilla que incluye la visita a Racing y el primer superclásico del año.

Ahora, el desafío "Millonario" será cubrir ese lugar mientras se espera su recuperación. Fabricio Bustos aparece como la principal alternativa para ocupar el lateral derecho en las próximas semanas.

Temas Buenos AiresClub Atlético River PlateSelección Argentina de fútbolEduardo "Chacho" CoudetLionel ScaloniArgentinaGonzalo MontielLeonardo Balerdi
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Con varios puntajes bajos, así quedó el 1 x 1 de Atlético en la derrota frente a Barracas

Con varios puntajes bajos, así quedó el 1 x 1 de Atlético en la derrota frente a Barracas

Lo más popular
Controversia en el Concejo Deliberante de Yerba Buena por una denuncia
1

Controversia en el Concejo Deliberante de Yerba Buena por una denuncia

En el Congreso buscan blindar a Karina Milei y a Adorni
2

En el Congreso buscan blindar a Karina Milei y a Adorni

La caída el gomero: harán un cantero y bancos en el lugar del árbol centenario
3

La caída el gomero: harán un cantero y bancos en el lugar del árbol centenario

De la motosierra al uso privado de autos oficiales: el nuevo frente de conflicto que acorrala a Adorni
4

De la "motosierra" al uso privado de autos oficiales: el nuevo frente de conflicto que acorrala a Adorni

Inundaciones en Tucumán: consideran que es una sobreactuación que se pretenda declarar la emergencia hídrica
5

Inundaciones en Tucumán: consideran que es una sobreactuación que se pretenda declarar la emergencia hídrica

El pronóstico del tiempo para Tucumán: se espera cielo cubierto, lluvias por la tarde y un marcado descenso de la temperatura
6

El pronóstico del tiempo para Tucumán: se espera cielo cubierto, lluvias por la tarde y un marcado descenso de la temperatura

Más Noticias
De la motosierra al uso privado de autos oficiales: el nuevo frente de conflicto que acorrala a Adorni

De la "motosierra" al uso privado de autos oficiales: el nuevo frente de conflicto que acorrala a Adorni

Enrique Maza, el guardián de Atlético que vuelve a la Selección: No tengo apuro por llegar a Primera, sé que todo llega

Enrique Maza, el guardián de Atlético que vuelve a la Selección: "No tengo apuro por llegar a Primera, sé que todo llega"

Recuerdos fotográficos: la calle Mendoza a comienzos de los 70

Recuerdos fotográficos: la calle Mendoza a comienzos de los 70

La foto de Cristiano Ronaldo y su pareja que se volvió viral por una cifra millonaria

La foto de Cristiano Ronaldo y su pareja que se volvió viral por una cifra millonaria

El pronóstico del tiempo para Tucumán: se espera cielo cubierto, lluvias por la tarde y un marcado descenso de la temperatura

El pronóstico del tiempo para Tucumán: se espera cielo cubierto, lluvias por la tarde y un marcado descenso de la temperatura

Inundaciones en Tucumán: consideran que es una sobreactuación que se pretenda declarar la emergencia hídrica

Inundaciones en Tucumán: consideran que es una sobreactuación que se pretenda declarar la emergencia hídrica

Controversia en el Concejo Deliberante de Yerba Buena por una denuncia

Controversia en el Concejo Deliberante de Yerba Buena por una denuncia

La caída el gomero: harán un cantero y bancos en el lugar del árbol centenario

La caída el gomero: harán un cantero y bancos en el lugar del árbol centenario

Comentarios