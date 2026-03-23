Más problemas para Scaloni: se confirmó una nueva baja en la Selección Argentina

El defensor estará fuera de las canchas alrededor de tres semanas, un plazo que lo deja al margen de compromisos importantes del calendario del club. No podrá jugar ante Belgrano y es muy probable que tampoco llegue al debut en la Copa Sudamericana frente a Blooming. El objetivo quedará puesto en recuperarse a tiempo para la seguidilla que incluye la visita a Racing y el primer superclásico del año.