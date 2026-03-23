Más problemas para Scaloni: se confirmó una nueva baja en la Selección Argentina

La molestia que arrastraba desde Córdoba ya tiene diagnóstico y dejó consecuencias. Gonzalo Montiel sufrió una lesión muscular de grado 1 en el bíceps femoral izquierdo y quedó descartado para la próxima fecha FIFA con la Selección argentina.
El lateral de 29 años había terminado con dolor tras el triunfo de River ante Estudiantes de Río Cuarto y este lunes se realizó los estudios que confirmaron el desgarro. De esta manera, Lionel Scaloni pierde una alternativa para los amistosos frente a Mauritania y Zambia, mientras todavía no se anunció quién ocupará su lugar.
La baja se suma a la de Leonardo Balerdi y obliga al cuerpo técnico a ajustar la lista en una ventana en la que también se valoraban los entrenamientos previos.
#SelecciÃ³nMayor Tras su Ãºltimo partido con River Plate, el futbolista Gonzalo Montiel es baja por lesiÃ³n para los prÃ³ximos dos amistosos. pic.twitter.com/9N9bJGdaK5— ð¦ð· SelecciÃ³n Argentina âââ (@Argentina) March 23, 2026
Para Montiel, además, significa cortar un buen momento personal que venía sosteniendo en River, donde había sido uno de los puntos altos en el inicio del ciclo de Eduardo Coudet.
El defensor estará fuera de las canchas alrededor de tres semanas, un plazo que lo deja al margen de compromisos importantes del calendario del club. No podrá jugar ante Belgrano y es muy probable que tampoco llegue al debut en la Copa Sudamericana frente a Blooming. El objetivo quedará puesto en recuperarse a tiempo para la seguidilla que incluye la visita a Racing y el primer superclásico del año.
Ahora, el desafío "Millonario" será cubrir ese lugar mientras se espera su recuperación. Fabricio Bustos aparece como la principal alternativa para ocupar el lateral derecho en las próximas semanas.