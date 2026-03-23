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Un avión militar cargado de soldados se estrelló en Colombia

La aeronave Hércules C-130 de la Fuerza Aérea transportaba a 125 militares y dejó al menos ocho muertos en los primeros operativos de rescate.

Tragedia en Colombia. CAPTURA DE VIDEO Tragedia en Colombia. CAPTURA DE VIDEO
Hace 3 Hs

Un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana se estrelló este lunes poco después de despegar de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, con más de un centenar de personas a bordo, en su mayoría militares. La aeronave cayó a tierra y se incendió, lo que activó un amplio operativo de rescate en la zona.

De acuerdo con información oficial, el vuelo transportaba 114 pasajeros y 11 tripulantes. Hasta el momento, al menos 48 personas fueron rescatadas con heridas, aunque otras fuentes locales elevaron esa cifra a 69, datos que aún no fueron confirmados de manera definitiva por las autoridades.

El diario local "El Tiempo" consignó que el gobernador de Putumayo, Jhon Gabriel Molina Acosta, informó que hasta el momento se registraban ocho muertos, aún sin identificar.

Testimonios y reportes iniciales indicaron que algunos sobrevivientes fueron auxiliados tanto por fuerzas de seguridad como por habitantes del lugar, quienes colaboraron en el traslado hacia centros de salud. Los heridos fueron derivados principalmente al hospital María Angelines de Puerto Leguízamo, consignó la cadena DW, con información de agencias internaciones, entre ellas AFP.

La Defensa Civil informó que voluntarios y distintos organismos de emergencia trabajan de manera coordinada en las tareas de asistencia, mientras que desde Bogotá se enviaron aviones para reforzar el operativo, incluyendo una aeronave sanitaria y otras con capacidad para el traslado masivo de heridos.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó su preocupación por lo ocurrido y manifestó su deseo de que no haya víctimas fatales.

El accidente se produjo en una región de difícil acceso, en plena zona amazónica, a la que solo se puede llegar por vía aérea o fluvial, lo que complica las tareas logísticas y de rescate.

En paralelo, las autoridades continúan evaluando las circunstancias del siniestro, mientras se mantiene el despliegue de equipos en el lugar.

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