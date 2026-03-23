Un avión militar cargado de soldados se estrelló en Colombia

Un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana se estrelló este lunes poco después de despegar de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, con más de un centenar de personas a bordo, en su mayoría militares. La aeronave cayó a tierra y se incendió, lo que activó un amplio operativo de rescate en la zona.