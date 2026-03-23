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Una fábrica de herramientas cierra su planta de Santa Fe: 40 personas se quedan sin trabajo

La empresa trasladará la producción a otras plantas y mantendrá en Santo Tomé solo actividades comerciales

Reconvertirá su actividad hacia la comercialización y distribución de productos importados. Reconvertirá su actividad hacia la comercialización y distribución de productos importados.
Hace 2 Hs

 Ante la necesidad de adecuar su modelo operativo frente a las dificultades que plantea actualmente la economía de la región, la firma SNA Europe Argentina comunicó oficialmente la decisión de discontinuar la actividad de fabricación en la planta de herramientas Bahco instalada en Santo Tomé, ciudad vecina a la capital de Santa Fe.

“Esta decisión responde a la necesidad de adaptar nuestro modelo operativo para asegurar la sustentabilidad del negocio en el actual contexto económico. En ese marco, la producción será transferida a otras plantas del grupo", señaló la empresa.

Aclaró que, a partir de esta decisión, “la sede de Santo Tomé concentrará su actividad en las áreas comerciales y de distribución”.

Ello significa que Bahco “garantiza el abastecimiento de herramientas, soluciones de almacenamiento, accesorios y servicios de postventa en todo el territorio argentino”, añadió un comunicado difundido en las primeras horas de este lunes.

La comunicación formal de la empresa causó alto impacto en medios empresarios locales, teniendo en cuenta que la firma, cuya planta está ubicada al inicio de la autovía Santo Tomé-San Francisco (Córdoba), exRuta Nacional 19, está por celebrar su 140 aniversario.

El cese de la producción de las tradicionales herramientas deja sin trabajo a 40 operarios, quienes fueron notificados de la decisión a mediados de la semana pasada.

Desde la firma aseguraron que se cumplirán las obligaciones legales correspondientes y que el proceso se llevará adelante “con el máximo respeto por sus colaboradores”.

Más de un siglo

La historia de Bahco se inició en 1892, cuando Berndt August Hjort registró la marca comercial a partir de sus iniciales, BAH, añadiendo “Co.” para indicar que se trataba de una empresa. En 1954 cambió su nombre a AB Bahco.

Su actual administrador, SNA Europe Argentina, es uno de los principales fabricantes europeos de herramientas de mano y sierras, y forma parte de Snap-on Incorporated.

Además, los productos Bahco están mayoritariamente fabricados en fábricas propias en Europa.

En sus redes sociales, SNA Europe recordó un hito en su trayectoria: en 1892 inventó la llave ajustable, una de las herramientas manuales más esenciales jamás creadas.

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