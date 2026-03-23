Teherán niega contactos con EE.UU. y sostiene que buscan impactar en Wall Street

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, negó que Irán hubiera mantenido conversaciones con Estados Unidos, afirmando que la postura de Teherán sobre el estrecho de Ormuz y las condiciones para poner fin a la guerra no han cambiado.
En declaraciones difundidas por la agencia estatal de noticias IRNA, Baghaei afirmó que "se han recibido mensajes de algunos países amigos en relación con la solicitud de Estados Unidos de entablar negociaciones para poner fin a la guerra".
Irán respondió advirtiendo sobre "las graves consecuencias de cualquier ataque contra la infraestructura vital de Irán", añadió Baghaei.
El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, se hizo eco de la declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores de que Irán no ha dialogado con Estados Unidos.
Noticias falsas para manipular los mercados
"No se han celebrado negociaciones con Estados Unidos, y se utilizan noticias falsas para manipular los mercados financieros y petroleros y escapar del atolladero en el que se encuentran atrapados Estados Unidos e Israel", escribió en X.
Irán exige "un castigo total y ejemplar para los agresores", afirmó el presidente en una segunda publicación. Los funcionarios iraníes "apoyan firmemente a su líder supremo y a su pueblo hasta que se alcance este objetivo".
El lunes temprano, dos horas antes de la apertura de Wall Street, Trump escribió en su red social que Estados Unidos había estado negociando con Irán durante los últimos días para una resolución total de las hostilidades en el Golfo, y que por ello ordenaba una suspensión de ataques a infraestructuras vitales iraníes por cinco días.
Los mercados reaccionaron positivamente. El petróleo cayó y Wall Street abrió en verde.
La prensa iraní desmintió a Trump casi inmediatamente. Sin embargo, Trump ofreció más detalles horas después al hablar con periodistas en Palm Beach.
Dijo que que el negociador para Oriente Medio Steve Witkoff y su yerno Jared Kurchner habían estado negociando con un "respetado" líder iraní, que no es el ayatollah Mojtaba Khamenei.
La prensa israelí dijo a su vez que las negociaciones se habían desarrollado con mediadores de Qatar y Turquía. Y el primer ministro británico Keir Starmer declaró ante el Parlamento que estaba al tanto de las negociaciones.