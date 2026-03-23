Secciones
Mundo

Teherán niega contactos con EE.UU. y sostiene que buscan impactar en Wall Street

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, negó que Irán hubiera mantenido conversaciones con Estados Unidos.

Irán llega a 2026 con una economía presionada y un tejido social al límite: la resistencia externa se sostiene a costa del salario interno. Irán llega a 2026 con una economía presionada y un tejido social al límite: la resistencia externa se sostiene a costa del salario interno. FOTO AFP
Hace 8 Min

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, negó que Irán hubiera mantenido conversaciones con Estados Unidos, afirmando que la postura de Teherán sobre el estrecho de Ormuz y las condiciones para poner fin a la guerra no han cambiado.

En declaraciones difundidas por la agencia estatal de noticias IRNA, Baghaei afirmó que "se han recibido mensajes de algunos países amigos en relación con la solicitud de Estados Unidos de entablar negociaciones para poner fin a la guerra".

Irán respondió advirtiendo sobre "las graves consecuencias de cualquier ataque contra la infraestructura vital de Irán", añadió Baghaei.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, se hizo eco de la declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores de que Irán no ha dialogado con Estados Unidos.

Noticias falsas para manipular los mercados

"No se han celebrado negociaciones con Estados Unidos, y se utilizan noticias falsas para manipular los mercados financieros y petroleros y escapar del atolladero en el que se encuentran atrapados Estados Unidos e Israel", escribió en X.

Irán exige "un castigo total y ejemplar para los agresores", afirmó el presidente en una segunda publicación. Los funcionarios iraníes "apoyan firmemente a su líder supremo y a su pueblo hasta que se alcance este objetivo".

El lunes temprano, dos horas antes de la apertura de Wall Street, Trump escribió en su red social que Estados Unidos había estado negociando con Irán durante los últimos días para una resolución total de las hostilidades en el Golfo, y que por ello ordenaba una suspensión de ataques a infraestructuras vitales iraníes por cinco días.

Los mercados reaccionaron positivamente. El petróleo cayó y Wall Street abrió en verde.

La prensa iraní desmintió a Trump casi inmediatamente. Sin embargo, Trump ofreció más detalles horas después al hablar con periodistas en Palm Beach.

Dijo que que el negociador para Oriente Medio Steve Witkoff y su yerno Jared Kurchner habían estado negociando con un "respetado" líder iraní, que no es el ayatollah Mojtaba Khamenei.

La prensa israelí dijo a su vez que las negociaciones se habían desarrollado con mediadores de Qatar y Turquía. Y el primer ministro británico Keir Starmer declaró ante el Parlamento que estaba al tanto de las negociaciones.

Temas IránDonald TrumpGuerra en Medio Oriente
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Hay más de 3.000 buques con 20.000 marinos varados en el Golfo: alertan que la situación en Ormuz es “inaceptable”

Hay más de 3.000 buques con 20.000 marinos varados en el Golfo: alertan que la situación en Ormuz es “inaceptable”

Irán designó como asesor militar a un acusado por el atentado a la AMIA

Irán designó como asesor militar a un acusado por el atentado a la AMIA

Guerra en Medio Oriente: Trump descarta un alto el fuego con Irán y refuerza la presencia militar

Guerra en Medio Oriente: Trump descarta un alto el fuego con Irán y refuerza la presencia militar

Renunció el director antiterrorismo de Trump y cuestionó la guerra con Irán: No era una amenaza inminente

Renunció el director antiterrorismo de Trump y cuestionó la guerra con Irán: "No era una amenaza inminente"

Irán responde al anuncio de cese al fuego de EEUU: Donald Trump da marcha atrás tras la firme advertencia de Teherán

Irán responde al anuncio de cese al fuego de EEUU: "Donald Trump da marcha atrás tras la firme advertencia de Teherán"

Lo más popular
Controversia en el Concejo Deliberante de Yerba Buena por una denuncia
1

Controversia en el Concejo Deliberante de Yerba Buena por una denuncia

En el Congreso buscan blindar a Karina Milei y a Adorni
2

En el Congreso buscan blindar a Karina Milei y a Adorni

Inundaciones en Tucumán: consideran que es una sobreactuación que se pretenda declarar la emergencia hídrica
3

Inundaciones en Tucumán: consideran que es una sobreactuación que se pretenda declarar la emergencia hídrica

La caída el gomero: harán un cantero y bancos en el lugar del árbol centenario
4

La caída el gomero: harán un cantero y bancos en el lugar del árbol centenario

De la motosierra al uso privado de autos oficiales: el nuevo frente de conflicto que acorrala a Adorni
5

De la "motosierra" al uso privado de autos oficiales: el nuevo frente de conflicto que acorrala a Adorni

El pronóstico del tiempo para Tucumán: se espera cielo cubierto, lluvias por la tarde y un marcado descenso de la temperatura
6

El pronóstico del tiempo para Tucumán: se espera cielo cubierto, lluvias por la tarde y un marcado descenso de la temperatura

Más Noticias
De la motosierra al uso privado de autos oficiales: el nuevo frente de conflicto que acorrala a Adorni

De la "motosierra" al uso privado de autos oficiales: el nuevo frente de conflicto que acorrala a Adorni

Recuerdos fotográficos: la calle Mendoza a comienzos de los 70

Recuerdos fotográficos: la calle Mendoza a comienzos de los 70

Trump enviará agentes del ICE a los aeropuertos ante las renuncias del personal de seguridad

Trump enviará agentes del ICE a los aeropuertos ante las renuncias del personal de seguridad

El pronóstico del tiempo para Tucumán: se espera cielo cubierto, lluvias por la tarde y un marcado descenso de la temperatura

El pronóstico del tiempo para Tucumán: se espera cielo cubierto, lluvias por la tarde y un marcado descenso de la temperatura

Accidente en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York: un avión chocó contra un camión de bomberos y murieron dos personas

Accidente en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York: un avión chocó contra un camión de bomberos y murieron dos personas

Inundaciones en Tucumán: consideran que es una sobreactuación que se pretenda declarar la emergencia hídrica

Inundaciones en Tucumán: consideran que es una sobreactuación que se pretenda declarar la emergencia hídrica

Controversia en el Concejo Deliberante de Yerba Buena por una denuncia

Controversia en el Concejo Deliberante de Yerba Buena por una denuncia

La caída el gomero: harán un cantero y bancos en el lugar del árbol centenario

La caída el gomero: harán un cantero y bancos en el lugar del árbol centenario

Comentarios