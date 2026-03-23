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Seguridad

Ocultaban 63 kilos de cocaína en un auto: la droga estaba escondida en ventilaciones, pisos y zócalos

Gendarmería interceptó el vehículo en Santiago del Estero.

Viajaban desde Orán (Salta) hacia La Matanza (Buenos Aires), quedaron detenidos en infracción a la Ley 23.737. Ocurrió sobre Ruta Nacional N° 34. Viajaban desde Orán (Salta) hacia La Matanza (Buenos Aires), quedaron detenidos en infracción a la Ley 23.737. Ocurrió sobre Ruta Nacional N° 34.
Hace 28 Min

Dos personas fueron detenidas cuando transportaban más de 63 kilos de cocaína ocultos en distintas partes de un vehículo. El operativo se llevó a cabo sobre la Ruta Nacional N° 34, en la provincia de Santiago del Estero.

El procedimiento tuvo lugar durante la noche del sábado, cuando efectivos del Escuadrón 59 “Santiago del Estero” realizaban tareas de control y prevención a la altura de la localidad de Cáceres. En ese contexto, detuvieron la marcha de un automóvil que viajaba desde Orán, en la provincia de Salta, con destino a La Matanza, en Buenos Aires.

Al inspeccionar el rodado, los uniformados detectaron irregularidades en el sistema de aire acondicionado. A través de las rejillas observaron paquetes rectangulares que coincidían con los utilizados habitualmente para el transporte de estupefacientes.

Frente a este indicio, profundizaron la requisa y descubrieron más “ladrillos” ocultos en los zócalos y en el piso del vehículo, en lo que se presume fue un intento de camuflaje cuidadosamente planificado.

Posteriormente, personal de Criminalística y Estudios Forenses realizó las pruebas de campo Narcotest sobre la sustancia secuestrada, que dieron resultado positivo para cocaína. El peso total de la droga ascendía a 63 kilos con 155 gramos.

Intervino el Juzgado Federal N° 2 de Santiago del Estero, que dispuso el decomiso del estupefaciente, la detención de los dos ocupantes del vehículo y el inicio de actuaciones por infracción a la Ley 23.737.

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