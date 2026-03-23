Ocultaban 63 kilos de cocaína en un auto: la droga estaba escondida en ventilaciones, pisos y zócalos

El procedimiento tuvo lugar durante la noche del sábado, cuando efectivos del Escuadrón 59 “Santiago del Estero” realizaban tareas de control y prevención a la altura de la localidad de Cáceres. En ese contexto, detuvieron la marcha de un automóvil que viajaba desde Orán, en la provincia de Salta, con destino a La Matanza, en Buenos Aires.