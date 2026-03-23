Sorpresa en la Selección: el jugador del fútbol local que Scaloni convocó de urgencia

El laboratorio de Lionel Scaloni no descansa. A pocos días de que la pelota empiece a rodar en La Bombonera para los amistosos frente a Mauritania y Zambia, el cuerpo técnico de la Selección Argentina se vio obligado a retocar la nómina debido a un imprevisto físico. Leonardo Balerdi, el defensor central del Olympique de Marsella que asomaba como una fija para sumar minutos en esta doble fecha, quedó desafectado por lesión, abriéndole la puerta a un viejo conocido de la casa: Lucas Martínez Quarta.
La noticia se confirmó mediante los canales oficiales de la Selección, donde se informó que el "Chino", de presente firme en el River puntero, será el encargado de cubrir el hueco defensivo. Martínez Quarta, que viene de ser titular el pasado domingo en la victoria del "Millonario" ante Estudiantes de Río Cuarto, regresa así a un ciclo que conoce a la perfección. Con 15 partidos bajo el ala de Scaloni y dos títulos de Copa América en su haber (2021 y 2024), el central aporta la cuota de experiencia necesaria para un plantel que, en esta ventana, luce un marcado tinte de renovación.
#SelecciÃ³nMayor El futbolista Leonardo Balerdi queda desafectado de la nÃ³mina por lesiÃ³n. En su reemplazo, el Cuerpo TÃ©cnico convoca a Lucas MartÃnez Quarta. pic.twitter.com/Lsna3fAdkJ— ð¦ð· SelecciÃ³n Argentina âââ (@Argentina) March 23, 2026
Una lista con aroma a futuro
La convocatoria de Martínez Quarta se suma a una lista que ya venía generando ruido por su audacia. Ante las bajas de peso por recuperación —como las de Lautaro Martínez, Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez— y la ausencia técnica de Alejandro Garnacho, Scaloni decidió apostar fuerte por la juventud.
En las últimas semanas, los nombres de Franco Mastantuono (Real Madrid) y Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo) irrumpieron como las grandes sorpresas de una nómina que también mira hacia el mercado interno. Además del central de River, el DT citó a figuras del ámbito local como Tomás Palacios (Estudiantes LP) y Gabriel Rojas (Racing), quienes junto a los "europeos" Máximo Perrone, Gianluca Prestianni y José López, buscan demostrar que están a la altura de la exigencia mundialista.
El camino a 2026 ya tiene hoja de ruta
Más allá de los nombres, estos duelos en Buenos Aires sirven como el primer gran ensayo logístico de cara al Mundial 2026. Con la Finalissima postergada, los compromisos en La Bombonera ante Mauritania (viernes 27 de marzo a las 20.15) y Zambia (martes 31 de marzo en el mismo horario) serán el termómetro final antes de que la delegación empiece a pensar seriamente en Estados Unidos.
La FIFA ya confirmó el fixture del Grupo J, donde Argentina defenderá su corona. El debut será el martes 16 de junio ante Argelia en Kansas City, para luego mudarse a Dallas, donde enfrentará a Austria (22 de junio) y cerrará la zona ante Jordania (27 de junio). Por ahora, el foco está en la Ribera, donde el "Chino" Martínez Quarta y compañía intentarán ratificar que, ante cada baja, el recambio argentino siempre responde.