Sorpresa en la Selección: el jugador del fútbol local que Scaloni convocó de urgencia

La noticia se confirmó mediante los canales oficiales de la Selección, donde se informó que el "Chino", de presente firme en el River puntero, será el encargado de cubrir el hueco defensivo. Martínez Quarta, que viene de ser titular el pasado domingo en la victoria del "Millonario" ante Estudiantes de Río Cuarto, regresa así a un ciclo que conoce a la perfección. Con 15 partidos bajo el ala de Scaloni y dos títulos de Copa América en su haber (2021 y 2024), el central aporta la cuota de experiencia necesaria para un plantel que, en esta ventana, luce un marcado tinte de renovación.