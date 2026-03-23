Moda otoño 2026: las claves y estilos que marcarán la temporada según Vogue

Según Vogue, las tendencias de otoño-invierno 2025-2026 ya están aquí tras meses de cuidadosa recopilación sobre las claves que definen la moda actual. Aunque la temporada invernal no presenta cambios radicales, destaca por el dominio de ciertos elementos específicos. El marrón chocolate se posiciona como el color predilecto, mientras que estéticas clásicas como el cottagecore o el estilo Balmoral ejercen una influencia notable tanto en la vestimenta como en el diseño de interiores.