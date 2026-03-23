Enzo Fernández defendió los amistosos de la Selección: "Antes tampoco hubo partidos tan exigentes"

En el predio de Ezeiza el clima es de reencuentro, pero también de justificaciones necesarias. La cancelación de la tan esperada Finalissima ante España obligó a la AFA a un "plan de emergencia" que terminó en una gira con rivales que, en los papeles, parecen estar a años luz del nivel de la Selección Argentina. Sin embargo, para los protagonistas, el nombre del contrincante es lo de menos cuando el objetivo es aceitar el funcionamiento del equipo de Lionel Scaloni.