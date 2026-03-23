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Enzo Fernández defendió los amistosos de la Selección: "Antes tampoco hubo partidos tan exigentes"

Tras la caída de la Finalissima ante España y la confirmación de Mauritania y Zambia como rivales de emergencia, el mediocampista del Chelsea respaldó la logística de la AFA.

RECIÉN LLEGADO. Enzo Fernández arribó al país para disputar los amistosos pactados con la Selección, frente a Zambia y Mauritania. RECIÉN LLEGADO. Enzo Fernández arribó al país para disputar los amistosos pactados con la Selección, frente a Zambia y Mauritania.
Hace 3 Hs

En el predio de Ezeiza el clima es de reencuentro, pero también de justificaciones necesarias. La cancelación de la tan esperada Finalissima ante España obligó a la AFA a un "plan de emergencia" que terminó en una gira con rivales que, en los papeles, parecen estar a años luz del nivel de la Selección Argentina. Sin embargo, para los protagonistas, el nombre del contrincante es lo de menos cuando el objetivo es aceitar el funcionamiento del equipo de Lionel Scaloni.

Enzo Fernández, uno de los primeros en arribar al país este lunes para sumarse a los entrenamientos, fue el encargado de poner paños fríos a las críticas por el bajo calibre de los rivales africanos. El volante del Chelsea apeló a la memoria reciente para validar este proceso: "Cuando jugamos previamente al Mundial pasado tampoco hubo amistosos tan exigentes, pero tratamos de tomar responsabilidad con el rival que sea y hacer lo mejor posible", remarcó el ex River en su llegada al aeropuerto.

El rompecabezas de la logística

La bronca del hincha y de gran parte de la prensa especializada radica en el contraste. Mientras el resto de las potencias del top ten del ranking FIFA aprovecharán la ventana para medirse entre sí, Argentina enfrentará a Mauritania (113°) y Zambia (91°).

La explicación oficial nace de un laberinto reglamentario. Tras la caída del duelo ante la "Roja", la gestión de Claudio Tapia intentó cerrar un acuerdo con Guatemala, pero la normativa FIFA fue implacable: no se permite disputar amistosos en continentes distintos durante la misma fecha doble, y los centroamericanos ya tenían un compromiso pautado en Italia. Ante ese escenario, las opciones africanas fueron la única salida para no perder los días de trabajo grupal.

El foco en el grupo

A pesar de la jerarquía de los rivales, el plantel prioriza la convivencia. En la misma línea que Enzo, Alexis Mac Allister también dejó su sello sobre la situación: "Lo importante es estar con el grupo y enfocados en nosotros", sostuvo el volante del Liverpool, reforzando la idea de que estas ventanas sirven más para fortalecer los vínculos internos que para medir fuerzas tácticas.

Para Enzo, la espina de no jugar contra España sigue ahí, pero la página ya se dio vuelta. "Hubiera gustado jugarla porque es una final y significa representar al país, pero ahora toca disfrutar acá con mis compañeros; extrañaba mucho volver", cerró el mediocampista, quien ya se puso a las órdenes de Scaloni para encarar esta gira que marca el inicio de la recta final hacia los grandes objetivos del 2026.

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