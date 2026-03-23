Schalke 04 apuesta por la inteligencia artificial para volver a la Bundesliga

Lejos de sus años de gloria en la Bundesliga y de sus participaciones en la UEFA Champions League, el Schalke 04 atraviesa una etapa de reconstrucción en la segunda división alemana. Tras una década marcada por problemas deportivos y económicos, el club decidió dar un giro innovador: incorporar inteligencia artificial como eje central en la toma de decisiones.
La dirigencia de la institución de Gelsenkirchen contrató a cuatro especialistas a tiempo completo para desarrollar un sistema propio que permita optimizar el armado del plantel. Así nació StatsLibuda, un programa que analiza una base de datos de más de 23.000 futbolistas y calcula el nivel de compatibilidad de cada uno con el denominado “ADN Schalke”. A partir de variables como rendimiento, características tácticas, edad y proyección, la herramienta sugiere posibles refuerzos.
Pero el uso de la inteligencia artificial no se limita al mercado de pases. El club también implementó Coach Scouting, un sistema que evalúa entrenadores mediante el análisis del rendimiento de sus equipos antes y después de su llegada. Con esos datos, se construyen perfiles detallados que ayudan a reducir el margen de error en las decisiones.
De hecho, esta tecnología ya tuvo impacto directo: tras la salida de Kees van Wonderen, el club eligió a Miron Muslic, uno de los candidatos mejor valorados por el sistema en procesos anteriores.
Además, el uso de IA se extendió al análisis de rivales y al área médica, donde se aplica para prevenir lesiones y optimizar tratamientos.
Por ahora, la apuesta empieza a dar resultados. Schalke pelea en los primeros puestos de la 2. Bundesliga y sueña con regresar a la élite. Un gigante que busca reinventarse a través de datos, algoritmos y decisiones más precisas.