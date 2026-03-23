Schalke 04 apuesta por la inteligencia artificial para volver a la Bundesliga

La dirigencia de la institución de Gelsenkirchen contrató a cuatro especialistas a tiempo completo para desarrollar un sistema propio que permita optimizar el armado del plantel. Así nació StatsLibuda, un programa que analiza una base de datos de más de 23.000 futbolistas y calcula el nivel de compatibilidad de cada uno con el denominado “ADN Schalke”. A partir de variables como rendimiento, características tácticas, edad y proyección, la herramienta sugiere posibles refuerzos.