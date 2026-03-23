Inundaciones en Tucumán: cientos de animales atrapados y un pedido urgente de ayuda

Sin embargo, los recursos son insuficientes frente a la magnitud del desastre. Pieroni hizo un llamado desesperado a la comunidad: "Lo que hoy necesito con suma urgencia son lanchas". El rescatista explicó que los puntos de acceso son extremadamente difíciles y peligrosos –al punto de que los voluntarios se entierran hasta la cintura en el lodo–, y los viajes toman hasta tres horas. Además de embarcaciones para poder evacuar a una mayor cantidad de animales antes de que mueran, solicitan donaciones de sogas y combustible para sostener los múltiples viajes diarios.