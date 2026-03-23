Inundaciones en Tucumán: cientos de animales atrapados y un pedido urgente de ayuda
En una entrevista con LG Play, Fernando Pieroni, presidente de la Fundación Planeta Vivo, detalló la crítica situación que atraviesan cientos de animales tras las severas inundaciones en Tucumán. A pesar del incansable trabajo de los voluntarios, el escenario es desolador. "Vengo hace muchos años trabajando en este tipo de situaciones y te diría que es la peor que he presenciado por la magnitud de las zonas inundadas", sentenció Pieroni.
Animales atrapados en un escenario pantanoso tras la inundación
La situación en el terreno es sumamente difícil. Pieroni explicó que "el agua en muchos sectores todavía no bajó y no va a bajar en lo pronto". Esto ha provocado que no solo mascotas como perros y gatos queden a la deriva, sino también animales de granja, como caballos, ovejas, vacas y cabras.
Incluso en las zonas donde el agua retrocedió, el peligro continúa: "Quedó como una especie de pantano, los animales andan por esa zona buscando alimento y lamentablemente quedan ahí atrapados si no pueden salir por sus propios medios", relató.
Localidades como Sol de Mayo (la más afectada en el área rural), Niogasta, Barrancas y La Madrid sufren las peores consecuencias. En uno de los rescates, mediante el uso de drones, lograron divisar a varios animales atrapados; algunos aún con vida, otros agonizando y varios que ya habían muerto.
Un pedido urgente para salvar a los animales después de las inundaciones
Actualmente, el equipo cuenta con alrededor de 60 voluntarios, incluyendo veterinarios, quienes montaron un campamento en el "Club del Animal" en La Madrid. Allí tienen a unos 30 animales internados y en rehabilitación, mientras que de zonas como Sol de Mayo ya han logrado sacar a más de 70 animales.
Sin embargo, los recursos son insuficientes frente a la magnitud del desastre. Pieroni hizo un llamado desesperado a la comunidad: "Lo que hoy necesito con suma urgencia son lanchas". El rescatista explicó que los puntos de acceso son extremadamente difíciles y peligrosos –al punto de que los voluntarios se entierran hasta la cintura en el lodo–, y los viajes toman hasta tres horas. Además de embarcaciones para poder evacuar a una mayor cantidad de animales antes de que mueran, solicitan donaciones de sogas y combustible para sostener los múltiples viajes diarios.
"Alguien debía hacerlo": una vida dedicada al rescate en inundaciones e incendios
Al ser consultado sobre su motivación para dedicar su vida a esta labor, Pieroni recordó sus inicios alrededor del año 2001, asistiendo en incendios. Allí notó una triste realidad. "Entiendo y sé que los animales en este tipo de contextos son los que quedan en segundo plano", sostuvo, ya que la ayuda lógicamente se enfoca primero en las personas damnificadas.
Al ver a los animales sufriendo, quemados y sin alimento, su vocación fue clara: "Me di cuenta de que alguien debía hacerlo, alguien tenía que hacerlo". Desde entonces, la fundación se prepara durante todo el año para asistir a nivel nacional tanto en épocas de inundaciones como de incendios.
Para quienes deseen colaborar económicamente con la labor de rescate, la Fundación Planeta Vivo recibe donaciones a través de su cuenta en el Banco Galicia. Alias: PlanetaVivo2023.