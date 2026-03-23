Una ciudad lucha por sobrevivir: entre inundaciones, la ciencia advierte que se hunde cada vez más

La ciudad registra un hundimiento de 3,5 centímetros anuales, lo que enciende las alarmas en las casas de barrio que se encuentran en la franja costera, donde la amenaza es desproporcionadamente mayor que en las comunidades urbanas. De acuerdo con el análisis de la Agencia Nacional de Investigación en Innovación (BRIN), la región norte de la ciudad se está convirtiendo en una depresión y un punto crítico de inundaciones, vulnerable al desbordamiento de los ríos, los temporales torrenciales y la intrusión del agua de mar.