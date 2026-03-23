El hábito diario que Harvard recomienda para proteger tu cerebro de la demencia

Nuevos hallazgos sobre el funcionamiento de la hormona irisina demuestran que tiene la capacidad de potenciar los beneficios cognitivos del ejercicio, lo que ofrece promesas para tratar el deterioro cognitivo en la enfermedad de Alzheimer, según asegura la Facultad de Medicina de Harvard en el Hospital General de Massachusetts.
En un estudio publicado en Nature Metabolism, el equipo de investigación informa que la irisina, segregada por los músculos durante el ejercicio, podría ser un tratamiento terapéutico eficaz para abordar los déficits cerebrales derivados del Alzheimer.
Por qué caminar ayuda al cerebro
Tras seis meses de caminatas rápidas, los participantes del estudio mostraron un aumento en el volumen de regiones cerebrales vinculadas a la memoria y al pensamiento. Esto se tradujo en mejoras cognitivas medibles.
“Hay mucha ciencia detrás de esto”, explicó el doctor Scott McGinnis, profesor de Neurología en la Facultad de Medicina de Harvard. La evidencia científica indica que el ejercicio regular: Incrementa el tamaño de áreas cerebrales relacionadas con la memoria. Favorece la formación de nuevos vasos sanguíneos. Promueve la supervivencia de neuronas. Reduce el estrés, la ansiedad y mejora el sueño.
Según la OMS, más de 55 millones de personas viven con demencia en el mundo, y el Alzheimer representa entre el 60% y el 70% de los casos. De ahí la importancia de una medida preventiva tan simple.
Qué tipo de ejercicio recomiendan los expertos
Aunque la caminata es la actividad más estudiada, otras prácticas aeróbicas —correr, nadar, andar en bicicleta o bailar— también muestran beneficios similares. La profesora Chandramallika Basak, especialista en memoria de trabajo, destacó que quienes mantienen una alta aptitud cardiorrespiratoria pueden compensar el declive asociado a la edad.
El neurólogo argentino Alejandro Andersson agregó que el running y otros ejercicios aeróbicos mejoran la plasticidad cerebral y la liberación de endorfinas. Incluso disciplinas suaves como tai-chi demostraron mejorar la atención, la planificación y el razonamiento verbal.
Cómo incorporar la caminata a la rutina
McGinnis recomienda tratar el ejercicio “como un medicamento”: algo que debe hacerse todos los días. El objetivo: 150 minutos semanales de actividad moderada (como caminar rápido).
Para quienes recién empiezan:
Iniciar con 10 minutos diarios.
Aumentar el tiempo progresivamente.
Mantener un ritmo que acelere la respiración pero permita hablar.
Pequeñas caminatas después de las comidas también ayudan a estabilizar el azúcar en sangre y prevenir enfermedades cardiovasculares y metabólicas.
Resultados medibles en pocos meses
Los beneficios cerebrales pueden aparecer a los seis meses de comenzar una rutina de caminatas rápidas. Un estudio de la Universidad Estatal de Colorado comparó tres grupos de adultos mayores sedentarios: caminata, baile y estiramientos.
Solo el grupo de caminatas mejoró la sustancia blanca cerebral y el rendimiento en pruebas cognitivas. Además, caminar 40 minutos varias veces a la semana se asoció con menor riesgo de insuficiencia cardíaca en mujeres posmenopáusicas.