Pronóstico del tiempo: cómo será el otoño y hasta cuándo lloverá en Tucumán

¿Qué pasará con las lluvias durante el otoño?

De acuerdo con las estimaciones de Brito, las precipitaciones "deberían ir menguando. Obviamente que, al tener mucha lluvia, durante los meses previos, toda esa humedad quedó instalada en el suelo. Entonces, tenemos humedad de sobra. Es por eso que la única forma que deje de llover es que ingresen las primeras masas de aire frío, con aire seco, que ayuden a que la humedad se barra y se vaya más al norte y sea desplazada. Eso todavía no va a pasar. Si bien hoy va a ingresar un frente frío, va a ser un frente frío débil, que va a provocar un descenso de la temperatura, pero la humedad no va a bajar demasiado".