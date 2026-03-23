Pronóstico del tiempo: cómo será el otoño y hasta cuándo lloverá en Tucumán
Los constantes cambios climáticos modificaron las características de los veranos tucumanos por lo que muchos se preguntan qué pasará durante el otoño, una estación que suele ser algo fría y, sobre todo, sin demasiadas precipitaciones. Para que despeje todas esas dudas, desde LG Play, consultaron con Cristofer Brito, observador del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), quien trazó algunos lineamientos climáticos para los próximos tres meses en la provincia.
"Esperamos un otoño y un invierno también que van a ser tranquilos. No esperamos que haya mucho frío. Obviamente que sí vamos a tener algunos ingresos de frío seguramente, pero en líneas generales no va a ser un otoño o un invierno demasiado frío", analizó Brito, al ser entrevistado en "Buen Día", el noticiero matutino del canal de LA GACETA.
¿Por qué llovió tanto durante el verano en el norte argentino?
Consultado por la cantidad de lluvia caída en Tucumán durante este último verano, Brito explicó que hubo "una combinación de diferentes factores, pero principalmente el el más influyente fue el bloqueo atmosférico, debido a un sistema de alta presión que se ubicó sobre lo que es la costa de Uruguay y costa sur de Brasil, provocando que ningún frente frío lograra pasar hacia el norte argentino y que se desencadenen vientos del este y noreste, aportando humedad continuamente sobre el oeste del país".
El especialista detalló que, además, "el relieve que tiene el oeste argentino ayudó a que esa humedad se contuviera y generara condensación, formación de nubes y, posteriormente, lluvias y tormentas. Ese bloqueo que duró casi 40 días, con algunas subidas y bajadas de intensidad, provocó dos episodios importantes de precipitaciones: uno, focalizado a mediados de enero, y, el otro, focalizado a comienzos del mes de marzo".
"Esto ayudó a que, en los primeros 70 días del año, tuviéramos la cantidad de precipitaciones de casi todo el año. Es por es que hay sectores como Aguilares que ya llevan acumulados más de 800 mm de lluvia, sectores de Monteros que llevan más de 1.200 mm de lluvia, sectores del aeropuerto, que acumula más de 600 o 700 mm. Son lluvias muy significativas que no solamente ocurrieron en Tucumán, ocurrió también en Santiago del Estero, en Salta, Jujuy y en Catamarca", profundizó el observador meteorológico.
¿Qué pasará con las lluvias durante el otoño?
De acuerdo con las estimaciones de Brito, las precipitaciones "deberían ir menguando. Obviamente que, al tener mucha lluvia, durante los meses previos, toda esa humedad quedó instalada en el suelo. Entonces, tenemos humedad de sobra. Es por eso que la única forma que deje de llover es que ingresen las primeras masas de aire frío, con aire seco, que ayuden a que la humedad se barra y se vaya más al norte y sea desplazada. Eso todavía no va a pasar. Si bien hoy va a ingresar un frente frío, va a ser un frente frío débil, que va a provocar un descenso de la temperatura, pero la humedad no va a bajar demasiado".
¿Cómo estará el tiempo en Tucumán el resto de la semana?
Para los próximos días, Brito pronosticó que el estado del tiempo "va a seguir inestable, prácticamente, toda la semana. Es más, hacia el viernes, es posible que ingrese aire subtropical, o sea, caliente y húmedo. Eso hará que la humedad siga entre nosotros y recién, posiblemente, para los primeros 10 días de abril tengamos el ingreso de un frente frío, que ayuda a que la humedad baje un poco. Pero tengan en cuenta que vamos a ingresar ya en la dinámica del otoño y las precipitaciones van a ir bajando su intensidad y también la cantidad de lluvia".