Impacto en el mercado: una estrella mundial está a un paso de ser rival de Lionel Messi en la MLS

El mercado de pases internacional empieza a moverse con fuerza y una posible transferencia sacude tanto a Europa como a la MLS. Una figura de primer nivel mundial está muy cerca de cambiar de aire y convertirse en rival directo de Lionel Messi. Se trata de Antoine Griezmann, quien, según trascendió en las últimas horas, podría dejar el Atlético de Madrid para sumarse a Orlando City en el próximo mercado, con un contrato por dos temporadas.