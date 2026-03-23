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Impacto en el mercado: una estrella mundial está a un paso de ser rival de Lionel Messi en la MLS

Se trata de Antoine Griezmann, que podría firmar con Orlando City y enfrentarse a Inter Miami en el clásico de Florida.

Impacto en el mercado: una estrella mundial está a un paso de ser rival de Lionel Messi en la MLS
Hace 2 Hs

El mercado de pases internacional empieza a moverse con fuerza y una posible transferencia sacude tanto a Europa como a la MLS. Una figura de primer nivel mundial está muy cerca de cambiar de aire y convertirse en rival directo de Lionel Messi. Se trata de Antoine Griezmann, quien, según trascendió en las últimas horas, podría dejar el Atlético de Madrid para sumarse a Orlando City en el próximo mercado, con un contrato por dos temporadas.

El delantero francés, de 35 años, firmaría su vínculo en los próximos días y llegaría en junio, una vez finalizada la temporada europea, en la que todavía compite en La Liga, Champions League y Copa del Rey.

La posible llegada del campeón del mundo no solo potenciaría al conjunto estadounidense, sino que además le daría un atractivo extra a la MLS, especialmente por el cruce que podría protagonizar ante el Inter Miami de Messi.

Un clásico que podría ganar una nueva estrella

De concretarse la operación, el llamado “Clásico del Sol” entre Orlando City e Inter Miami sumaría un condimento de alto impacto. Griezmann, con una trayectoria destacada en Europa y en la selección francesa, podría convertirse en una de las caras más fuertes de la liga y en un nuevo protagonista de un duelo que ya genera expectativa en todo el mundo.

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