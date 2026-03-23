El nuevo cruce entre Simeone y Vinicius en el clásico Real Madrid-Atlético: la reacción del DT argentino

El clásico entre Real Madrid y Atlético de Madrid volvió a dejar mucho más que fútbol. En el triunfo 3-2 de los “Merengues”, el foco también estuvo en un nuevo cruce entre Diego Simeone y Vinicius Junior, que sumó otro capítulo a una rivalidad cada vez más tensa.
El momento se dio sobre el final del partido, cuando el delantero brasileño, autor de dos goles, fue reemplazado en medio de una ovación del público en el Santiago Bernabéu. En su salida, comenzó a interactuar con los hinchas y dirigió gestos hacia el banco rival.
La reacción del entrenador argentino no tardó en llegar. Simeone, visiblemente molesto, lo señaló desde la zona técnica y elevó su queja al cuarto árbitro, aunque la situación no derivó en sanciones.
VinÃcius JÃºnior stirred things up by asking the crowd to cheer him as he walked offâ¦— Speedline (@speedlinexx) March 23, 2026
And Diego Simeoneâs reaction says it all ð¤£
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El episodio reavivó la tensión entre ambos, que ya habían protagonizado un cruce caliente a comienzos de año durante la Supercopa de España, en un historial reciente marcado por provocaciones y respuestas.
Un duelo que sigue sumando capítulos
Tras el partido, Vinicius evitó referirse directamente a la situación, pero dejó una frase que muchos interpretaron como un mensaje indirecto. Mientras tanto, Simeone bajó el tono en conferencia y se enfocó en el análisis futbolístico, aunque la escena volvió a dejar en evidencia que la rivalidad entre ambos sigue más viva que nunca.