Cómo estará el clima en otoño 2026: el SMN anticipa calor y cambios en las lluvias
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó cómo será el otoño 2026 en el país, con temperaturas por encima de lo normal en varias regiones y un escenario de lluvias variable según la zona. El informe ofrece claves para entender qué esperar del clima en los próximos meses.
El inicio del otoño en la Argentina no solo trae cambios visibles en el paisaje, sino también nuevas proyecciones climáticas que impactan en la vida cotidiana, la producción y la planificación en todo el país. Con el equinoccio ocurrido el 20 de marzo, comienza un período clave en el que el comportamiento del tiempo adquiere especial relevancia.
En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional difundió su informe estacional con las tendencias previstas para el trimestre marzo-abril-mayo de 2026. El documento ofrece un panorama general basado en probabilidades y comparaciones con registros históricos.
Lluvias: escenarios distintos según la región
El análisis del SMN muestra un mapa heterogéneo en cuanto a precipitaciones. En amplias zonas del centro y este del país —incluyendo Buenos Aires, La Pampa, el litoral y sectores del noreste— se espera un comportamiento dentro de los valores habituales para la época.
Por su parte, el Noroeste Argentino y el sur patagónico aparecen con mayores probabilidades de lluvias por encima del promedio. Esta situación podría tener impacto en actividades agrícolas y en la gestión de recursos hídricos.
En cambio, provincias como Mendoza, San Juan, Córdoba y áreas del oeste del país presentan una tendencia hacia precipitaciones normales o incluso por debajo de lo esperado para el trimestre.
El organismo aclara que cuando se habla de valores “normales”, se hace referencia a rangos definidos por estadísticas históricas, no a una uniformidad en el comportamiento diario del clima.
Temperaturas: predominio de valores superiores a lo habitual
En cuanto a las temperaturas, el informe anticipa una mayor probabilidad de registros por encima de lo normal en varias regiones. El norte argentino, sectores del centro y gran parte de la Patagonia podrían experimentar medias térmicas más elevadas que el promedio histórico.
En otras zonas, como Cuyo, la región pampeana y el litoral, se prevé un escenario intermedio, con temperaturas que podrían oscilar entre normales y superiores.
Desde el SMN advierten que estos datos representan promedios estacionales y no descartan episodios puntuales de calor o frío más intensos, propios de la variabilidad climática.
Cómo se elaboran los pronósticos estacionales
El organismo utiliza el método de “terciles” para clasificar las previsiones. Esto implica dividir los registros históricos en tres categorías: inferior, normal y superior. A partir de allí, se determina cuál tiene mayor probabilidad de ocurrencia.
Este enfoque no brinda valores exactos ni permite anticipar eventos extremos específicos, como tormentas intensas u olas de calor, sino que ofrece una tendencia general para el trimestre.
Limitaciones y recomendaciones
El SMN insiste en que los pronósticos estacionales deben interpretarse como herramientas orientativas. Su carácter probabilístico implica que pueden darse variaciones significativas en el corto plazo.
Por ello, recomiendan complementar esta información con reportes diarios y alertas tempranas, fundamentales para anticipar fenómenos de mayor impacto.
El contexto del equinoccio de otoño
El cambio de estación estuvo marcado por el equinoccio, confirmado por el Servicio de Hidrografía Naval. Este fenómeno ocurre cuando el Sol incide de manera perpendicular sobre el ecuador, generando una duración similar del día y la noche en todo el planeta.
A partir de este momento, comienza una disminución progresiva de las horas de luz y un descenso paulatino de las temperaturas, factores que influyen directamente en los ciclos productivos y en la organización de múltiples actividades.