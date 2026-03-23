El tiempo en Salta: cesarán las lluvias en el último día del fin de semana largo

Las lluvias continúan presentes en gran parte del noroeste argentino. El pronóstico semanal del Servicio Meteorológico Nacional anticipó que, aunque las precipitaciones seguirán presentes a lo largo de toda la semana en Salta, quienes puedan descansar el feriado de este martes podrán disfrutar tranquilamente de un día al aire libre.
El lunes amaneció con lloviznas en algunas zonas de Salta y hay hasta un 40% de probabilidades de que las condiciones climáticas se mantengan. Por la tarde y por la noche, estas aparecerán en forma de lluvias aisladas. La temperatura máxima se situará en los 23 °C. Durante esta mañana habrá fuertes ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.
Pero el último día del fin de semana extra largo de marzo tendrá otras condiciones. El pronóstico anunció una temperatura mínima de 14 °C que se dará durante la madrugada. Por la tarde, la máxima llegará a los 23 °C. La mayor parte del día transcurrirá con un cielo parcialmente nublado, pero se cubrirá más por la tarde. Las probabilidades de precipitaciones son muy bajas.
Pronóstico semanal: el tiempo en Salta
Con el correr de los días, la temperatura irá en ascenso, aunque no llegará a tocar los 30 °C esta semana. La mínima más baja se dará este miércoles, imitando a la del martes porque por la madrugada se ubicará en los 14 °C. Pero, hacia la tarde, el día ganará calidez y la temperatura máxima estará en 24 °C. Durante la tarde/noche también volverán los chaparrones con una probabilidad de precipitación de hasta el 40%.
El jueves la variación del termómetro se reducirá solo un grado en ambos extremos –con una temperatura mínima de 15 °C y una máxima de 23 °C–. La primera mitad del día tendrá un cielo mayormente nublado, pero con chaparrones durante la segunda mitad. El viernes se repetirán las condiciones respecto a las precipitaciones, pero por la tarde/noche adoptarán la forma de tormentas aisladas. La mínima subirá para marcar 17 °C y la máxima se mantendrá en 23 °C.
Por último, el próximo fin de semana también habrá lluvias, pero con una temperatura superior. La mínima del sábado estará en 18 °C y la máxima en 25 °C; mientras tanto, el domingo tendrá una mínima de 19 °C y una máxima de 27 °C, siendo el día más cálido de la semana. Por lo pronto, se esperan chaparrones el sábado, pero no hay anuncio de lluvias para el domingo.