El tiempo en Salta: cesarán las lluvias en el último día del fin de semana largo

Pronóstico semanal: el tiempo en Salta

Con el correr de los días, la temperatura irá en ascenso, aunque no llegará a tocar los 30 °C esta semana. La mínima más baja se dará este miércoles, imitando a la del martes porque por la madrugada se ubicará en los 14 °C. Pero, hacia la tarde, el día ganará calidez y la temperatura máxima estará en 24 °C. Durante la tarde/noche también volverán los chaparrones con una probabilidad de precipitación de hasta el 40%.