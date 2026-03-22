Golden Warrior se tomó revancha y mostró todo su potencial en el turf local

Golden Warrrior confirmó que está en su mejor momento. Muy bien administrado por el jinete Walter Marrades, el defensor de la caballeriza “Rubio’s” se adjudicó el clásico “Otoño”, la carrera más importante de la jornada turfística que se llevó a cabo en el hipódromo tucumano.
El descendiente de Santillano derrotó por ocho cuerpos al favorito Show Goes On y se tomó revancha del ejemplar que lo había derrotado el 8 de febrero. “La verdad que ganó bárbaro. Sabiamos que la carrera se iba a hacer ligera los primeros metros y la idea era dejar que los otros ejemplares se desgasten en la delantera. Por suerte el plan salió perfecto, porque los punteros venían muy fuerte adelante”, dijo Marrades.
El experimentado jockey dejó que Show Goes On y Trendic Topic se saquen “chispas” en la delantera y recién comenzó a “acelerar” a su conducido en la palo de los 600 metros, para ingresar a la recta final con mucha potencia.
“En el palo de los 500 metros ya sabía que iba a ganar, porque lo tenía controlado a los punteros y mi caballo venía con muy buena acción. En la recta le di libertad para que atropelle sin inconvenientes y arrancó con muchísima fuerza”, expresó.
Debido al potencial que mostró en los últimos metros, Marrades cree que el nieto materno de Mr. Prospector llegará muy bien a pruebas de mayor distancia. “Corre lejos de los primeros lugares en el arranque y en el final atropella con mucha fuerza. Estoy seguro de que rendirá muy bien más distancia. Cuando la mayoría de los ejemplares empiezan a sentir el cansancio, Golden Warrior se hace fuerte”, comentó el jinete de 36 años, que tuvo un buen arranque de temporada, con cinco triunfos en tres reuniones.
Sigue invicta
Entre los ejemplares de dos años, la que volvió a lucirse fue la potranca Holly. La pupila del stud “Abuela Teté” derrotó por 17 cuerpos al santiagueño Imperial Golden, en 1’7”3/5 para los 1.100 metros en la primera carrera con codo que compitieron los potrillos y las potrancas.
Los resultados de todas las competencias fueron:
PRIMERA CARRERA
(1.000 metros)
PREMIO “SANTOS OÑATE”
caballo peso jockey
1° LA KEYNESIANA 56 José Vizcarra
2° GRAND CARO 56 Héctor Suárez
3° J BE PEANUT 56 Sergio Barrionuevo
4° CHICA DE BLANCO 56 Benjamín Ossan
5° NAYLA PLUS 56 Matías Rodríguez
6° MIEL ESCONDIDA 56 Francisco Brito
7° ISLAND EXPRESS 56 Lautaro Ponce
8° ISLA BONITA 56 Brandon Suárez
U° ABRA DEL HINOJO 56 Julián Bethencourt
Entrenador: Daniel Ramos
Caballeriza: Rubio’s
La ganadora es hija de: Lagrimon Key - La Tremoille
Tiempo: 1’1”4/5
Ganada por: 5 cuerpos y 2 cuerpos
SEGUNDA CARRERA
(1.300 metros)
PREMIO “HÉCTOR PORCIEL”
1° AMIGUITA BATACLANA 54 Héctor Suárez
2° SEEKING MONEY 56 Cristian Caram
3° LONG VIEW 54 José Vizcarra
4° EL MOONWALK 54 Francisco Brito
U° DUPLEXER 54 Facundo Morán
Entrenador: Sergio Speziale
Caballeriza: Sergio Tomas (Santiago del Estero)
El ganador es hijo de: Todo Un Amiguito - Rula Dancer
Tiempo: 1’22”1/5
Ganada por: 2 1/2 cuerpos y 3/4 cuerpos
TERCERA CARRERA
(1.300 metros)
PREMIO “LUIS ALBERTO TEBES”
1° EVROS TAMA 54 José Vizcarra
2° FUGITIVE BOONE 52 Sergio Barrionuevo
3° GRAND LUCRE 54 Héctor Suárez
4° EUFEMIO 54 Facundo Morán
5° OWEN MAGIC 56 Ismael Gauna
6° WIND VISION 54 Francisco Brito
U° NORTEÑO FOR SALE 52 Brandon Suárez
Entrenador: César Assad
Caballeriza: Monterrico
El ganador es hijo de: Evros - Bretama
Tiempo: 1’23”2/5
Ganada por: 3 cuerpos y ventaja mínima
CUARTA CARRERA
(800 metros)
PREMIO “CARLOS VALENTÍN ROMERO”
1° PICASSO JOY 58 Cristian Caram
2° HUGE IMPACT 55 José Vizcarra
3° GRAND SILVERIO 58 Héctor Suarez
4° POLAQUITA LOVE 56 Francisco Brito
5° DIPINTO 55 Lucas González
6° ILDO 58 Pablo Alarcón
7° BODRUM 58 Kevin Olivera
8° MYSTICAL MAN 55 Benjamín Ossan
9° ROJO DE RECOLETA 55 Carlos Schultheis
10° APLAUDIME 55 Facundo Navarro
11° BASKO DOMONET 58 Juan Romano
U° VALLE CANDY 56 Mariana Paz
Entrenador: Gustavo Valdez
Caballeriza: Bandini
El ganador es hijo de: Fortify - Puras Alegrias
Tiempo: 46”3/5
Ganada por: 4 cuerpos y 1 cuerpo
QUINTA CARRERA
(1.200 metros)
PREMIO “NÉSTOR F. SALCEDO”
1° EMPEROR JACK 56 Walter Marrades
2° MUNDO DANIEL 56 Cristian Caram
3° STORM FORCE 56 Sergio Barrionuevo
4° SEGUILA A FULL 57 José Vizcarra
5° PRIDE CANDY 56 Facundo Navarro
6° AMIGUITO ECUATORIANO 56 Héctor Suárez
7° BLESSED AGAIN 55 Francisco Brito
8° FUMIKOMI 56 Pablo Alarcón
9° VECNER 54 Ángel Vai
U° ELLA DICE 57 Benjamín Ossan
Entrenador: Juan Sáez
Caballeriza: Don Simón
El ganador es hijo de: Fortify - Empress Jackie
Tiempo: 1’15”4/5
Ganada por: 4 1/2 cuerpos y 3/4 cuerpos
SEXTA CARRERA
(1.100 metros)
PREMIO “ÁNGEL R. RIVERO”
1° HOLLY 55 Francisco Brito
2° IMPERIAL GOLDEN 55 Alan Medina
3° PNEURUS 55 Pablo Alarcón
4° SICINIUS 55 Walter Marrades
5° AIRE Y MAR 55 Héctor Suárez
6° EL DUENDE SOÑADOR 55 Julián Bethencourt
7° PURPLE KING 55 Ángel Vai
8° TRUMAN CAPOTE 57 Facundo Navarro
9° PUERTO MAGNO 55 Lautaro Ponce
U° IMMANUEL 55 José Vizcarra
Entrenador: Juan Sáez
Caballeriza: Abuela Teté
La ganadora es hija de: Nicholas - Lula Mae
Tiempo: 1’7”3/5
Ganada por: 17 cuerpos y 3 1/2 cuerpos
SÉPTIMA CARRERA
(1.300 metros)
PREMIO “MARCELO AZTARAYN”
1° MUÑECA TEXANA 57 Roberto Robledo
2° SMOKING BLACK 56 Cristian Caram
3° GUIDO RIM 56 Francisco Brito
4° SOL POR NORMA 56 José Vizcarra
5° PIU RIMOUT 57 Héctor Suárez
6° HUMOR AMIGO 56 Ángel Vai
7° Q JOTE 56 Matías Rodríguez
U° HERMANO DEL ALMA 56 Sergio Barrionuevo
Entrenador: Oscar Medina
Caballeriza: El 29 (Santiago del Estero)
La ganadora es hija de: Nashville Texan - Luky Art
Tiempo: 1’22”2/5
Ganada por: 1/2 cuerpos y 2 cuerpos
OCTAVA CARRERA
(1.400 metros)
PREMIO “PABLO CORBALÁN”
1° STAVROS DREAM 54 Héctor Suárez
2° ALTRUISMO 54 José Vizcarra
3° FRENCH LOVER 57 Sergio Barrionuevo
4° MORNING JAZZ 57 Francisco Brito
5° THE COACH 54 Walter Marrades
U° EL BARBA ROJA 54 Facundo Navarro
Entrenador: Facundo Cabrera
Caballeriza: El Doctor (Santiago del Estero)
El ganador es hijo de: Dabster - Reehaam
Tiempo: 1’29”1/5
Ganada por: 1 cuerpo y 1 1/2 cuerpos
NOVENA CARRERA
(1.400 metros)
ESPECIAL “OTOÑO”
1° GOLDEN WARRIOR 58 Walter Marrades
2° SHOW GOES ON 57 Francisco Brito
3° TRENDIC TOPIC 56 Facundo Navarro
4° PURE DABSTER 55 José Vizcarra
5° NOTTAMBULO 55 Héctor Suárez
6° SUFFOK 59 Facundo Morán
U° GARDELITO 55 Sergio Barrionuevo
Entrenador: Daniel Ramos
Caballeriza: Rubio’s
El ganador es hijo de: Santillano - Golden Sonata
Tiempo: 1’26”3/5
Ganada por: 8 cuerpos y 6 cuerpos
DÉCIMA CARRERA
(1.300 metros)
PREMIO “JULIÁN ANTCHAGNO”
1° LIFE JACKET 56 Sergio Barrionuevo
2° SUPREMO PRIZE 56 Facundo Navarro
3° EVER MORE 56 José Vizcarra
4° CENTELLA BIG PRIZE 56 Walter Figueroa
5° HI BUNNI 56 Francisco Brito
6° WATERLIGHT 57 Facundo Morán
7° FULGENTE 56 Roberto Robledo
8° TALENTO EMBRUJADO 56 Pablo Alarcón
9° PENKY SEA 56 Ángel Vai
10° GLANIADOR 56 Héctor Suárez
11° TIERNO DE ALMA 56 Julián Bethencourt
12° MUY CONFIABLE 56 Matías Rodríguez
U° PICANTE SOY 56 Cristian Caram
Entrenador: Facundo Cabrera
Caballeriza: El Doctor (Santiago del Estero)
El ganador es hijo de: Equal Talent - Dania Beach
Tiempo: 1’22”1/5
Ganada por: 7 cuerpos y 5 cuerpos