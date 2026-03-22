Golden Warrior se tomó revancha y mostró todo su potencial en el turf local

Debido al potencial que mostró en los últimos metros, Marrades cree que el nieto materno de Mr. Prospector llegará muy bien a pruebas de mayor distancia. “Corre lejos de los primeros lugares en el arranque y en el final atropella con mucha fuerza. Estoy seguro de que rendirá muy bien más distancia. Cuando la mayoría de los ejemplares empiezan a sentir el cansancio, Golden Warrior se hace fuerte”, comentó el jinete de 36 años, que tuvo un buen arranque de temporada, con cinco triunfos en tres reuniones.