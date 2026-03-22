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Golden Warrior se tomó revancha y mostró todo su potencial en el turf local

Muy bien conducido por Walter Marrades, el pupilo de Daniel Ramos venció por ocho cuerpos al favorito Show Goes On y se tomó desquite del ejemplar que lo había derrotado el 8 de febrero.

GRAN MOMENTO. Golden Warrior contó con la acertada conducción de Marrades en la prueba más importante del mitin. GRAN MOMENTO. Golden Warrior contó con la acertada conducción de Marrades en la prueba más importante del mitin.
Carlos Chirino
Por Carlos Chirino 22 Marzo 2026

Golden Warrrior confirmó que está en su mejor momento. Muy bien administrado por el jinete Walter Marrades, el defensor de la caballeriza “Rubio’s” se adjudicó el clásico “Otoño”, la carrera más importante de la jornada turfística que se llevó a cabo en el hipódromo tucumano.

El descendiente de Santillano derrotó por ocho cuerpos al favorito Show Goes On y se tomó revancha del ejemplar que lo había derrotado el 8 de febrero. “La verdad que ganó bárbaro. Sabiamos que la carrera se iba a hacer ligera los primeros metros y la idea era dejar que los otros ejemplares se desgasten en la delantera. Por suerte el plan salió perfecto, porque los punteros venían muy fuerte adelante”, dijo Marrades.

El experimentado jockey dejó que Show Goes On y Trendic Topic se saquen “chispas” en la delantera y recién comenzó a “acelerar” a su conducido en la palo de los 600 metros, para ingresar a la recta final con mucha potencia.

“En el palo de los 500 metros ya sabía que iba a ganar, porque lo tenía controlado a los punteros y mi caballo venía con muy buena acción. En la recta le di libertad para que atropelle sin inconvenientes y arrancó con muchísima fuerza”, expresó.

Debido al potencial que mostró en los últimos metros, Marrades cree que el nieto materno de Mr. Prospector llegará muy bien a pruebas de mayor distancia. “Corre lejos de los primeros lugares en el arranque y en el final atropella con mucha fuerza. Estoy seguro de que rendirá muy bien más distancia. Cuando la mayoría de los ejemplares empiezan a sentir el cansancio, Golden Warrior se hace fuerte”, comentó el jinete de 36 años, que tuvo un buen arranque de temporada, con cinco triunfos en tres reuniones.

Sigue invicta

Entre los ejemplares de dos años, la que volvió a lucirse fue la potranca Holly. La pupila del stud “Abuela Teté” derrotó por 17 cuerpos al santiagueño Imperial Golden, en 1’7”3/5 para los 1.100 metros en la primera carrera con codo que compitieron los potrillos y las potrancas.

Los resultados de todas las competencias fueron:

PRIMERA CARRERA

(1.000 metros)

PREMIO “SANTOS OÑATE”

caballo            peso                jockey

1° LA KEYNESIANA      56             José Vizcarra

2° GRAND CARO         56             Héctor Suárez

3° J BE PEANUT          56             Sergio Barrionuevo

4° CHICA DE BLANCO  56             Benjamín Ossan

5° NAYLA PLUS           56             Matías Rodríguez

6° MIEL ESCONDIDA    56             Francisco Brito

7° ISLAND EXPRESS     56             Lautaro Ponce

8° ISLA BONITA           56             Brandon Suárez

U° ABRA DEL HINOJO  56             Julián Bethencourt

Entrenador: Daniel Ramos

Caballeriza: Rubio’s

La ganadora es hija de: Lagrimon Key - La Tremoille

Tiempo: 1’1”4/5

Ganada por: 5 cuerpos y 2 cuerpos

SEGUNDA CARRERA

(1.300 metros)

PREMIO “HÉCTOR PORCIEL”

1° AMIGUITA BATACLANA            54             Héctor Suárez

2° SEEKING MONEY      56             Cristian Caram

3° LONG VIEW             54             José Vizcarra

4° EL MOONWALK       54             Francisco Brito

U° DUPLEXER             54             Facundo Morán

Entrenador: Sergio Speziale

Caballeriza: Sergio Tomas (Santiago del Estero)

El ganador es hijo de: Todo Un Amiguito - Rula Dancer

Tiempo: 1’22”1/5

Ganada por: 2 1/2 cuerpos y 3/4 cuerpos

TERCERA CARRERA

(1.300 metros)

PREMIO “LUIS ALBERTO TEBES”

1° EVROS TAMA          54             José Vizcarra

2° FUGITIVE BOONE     52             Sergio Barrionuevo

3° GRAND LUCRE        54             Héctor Suárez

4° EUFEMIO                54             Facundo Morán

5° OWEN MAGIC         56             Ismael Gauna

6° WIND VISION           54             Francisco Brito

U° NORTEÑO FOR SALE                52             Brandon Suárez

Entrenador: César Assad

Caballeriza: Monterrico

El ganador es hijo de: Evros - Bretama

Tiempo: 1’23”2/5

Ganada por: 3 cuerpos y ventaja mínima

CUARTA CARRERA

(800 metros)

PREMIO “CARLOS VALENTÍN ROMERO”

1° PICASSO JOY          58             Cristian Caram

2° HUGE IMPACT         55             José Vizcarra

3° GRAND SILVERIO     58             Héctor Suarez

4° POLAQUITA LOVE    56             Francisco Brito

5° DIPINTO 55             Lucas González

6° ILDO      58             Pablo Alarcón

7° BODRUM               58             Kevin Olivera

8° MYSTICAL MAN      55             Benjamín Ossan

9° ROJO DE RECOLETA                55             Carlos Schultheis

10° APLAUDIME          55             Facundo Navarro

11° BASKO DOMONET  58             Juan Romano

U° VALLE CANDY        56             Mariana Paz

Entrenador: Gustavo Valdez

Caballeriza: Bandini

El ganador es hijo de: Fortify - Puras Alegrias

Tiempo: 46”3/5

Ganada por: 4 cuerpos y 1 cuerpo

QUINTA CARRERA

(1.200 metros)

PREMIO “NÉSTOR F. SALCEDO”

1° EMPEROR JACK      56             Walter Marrades

2° MUNDO DANIEL      56             Cristian Caram

3° STORM FORCE        56             Sergio Barrionuevo

4° SEGUILA A FULL     57             José Vizcarra

5° PRIDE CANDY         56             Facundo Navarro

6° AMIGUITO ECUATORIANO         56             Héctor Suárez

7° BLESSED AGAIN      55             Francisco Brito

8° FUMIKOMI              56             Pablo Alarcón

9° VECNER 54             Ángel Vai

U° ELLA DICE             57             Benjamín Ossan

Entrenador: Juan Sáez

Caballeriza: Don Simón

El ganador es hijo de: Fortify - Empress Jackie

Tiempo: 1’15”4/5

Ganada por: 4 1/2 cuerpos y 3/4 cuerpos

SEXTA CARRERA

(1.100 metros)

PREMIO “ÁNGEL R. RIVERO”

1° HOLLY   55             Francisco Brito

2° IMPERIAL GOLDEN   55             Alan Medina

3° PNEURUS               55             Pablo Alarcón

4° SICINIUS 55             Walter Marrades

5° AIRE Y MAR           55             Héctor Suárez

6° EL DUENDE SOÑADOR              55             Julián Bethencourt

7° PURPLE KING          55             Ángel Vai

8° TRUMAN CAPOTE    57             Facundo Navarro

9° PUERTO MAGNO     55             Lautaro Ponce

U° IMMANUEL            55             José Vizcarra

Entrenador: Juan Sáez

Caballeriza: Abuela Teté

La ganadora es hija de: Nicholas - Lula Mae

Tiempo: 1’7”3/5

Ganada por: 17 cuerpos y 3 1/2 cuerpos

SÉPTIMA CARRERA

(1.300 metros)

PREMIO “MARCELO AZTARAYN”

1° MUÑECA TEXANA    57             Roberto Robledo

2° SMOKING BLACK     56             Cristian Caram

3° GUIDO RIM             56             Francisco Brito

4° SOL POR NORMA    56             José Vizcarra

5° PIU RIMOUT            57             Héctor Suárez

6° HUMOR AMIGO       56             Ángel Vai

7° Q JOTE  56             Matías Rodríguez

U° HERMANO DEL ALMA              56             Sergio Barrionuevo

Entrenador: Oscar Medina

Caballeriza: El 29 (Santiago del Estero)

La ganadora es hija de: Nashville Texan - Luky Art

Tiempo: 1’22”2/5

Ganada por: 1/2 cuerpos y 2 cuerpos

OCTAVA CARRERA

(1.400 metros)

PREMIO “PABLO CORBALÁN”

1° STAVROS DREAM    54             Héctor Suárez

2° ALTRUISMO            54             José Vizcarra

3° FRENCH LOVER       57             Sergio Barrionuevo

4° MORNING JAZZ       57             Francisco Brito

5° THE COACH            54             Walter Marrades

U° EL BARBA ROJA     54             Facundo Navarro

Entrenador: Facundo Cabrera

Caballeriza: El Doctor (Santiago del Estero)

El ganador es hijo de: Dabster - Reehaam

Tiempo: 1’29”1/5

Ganada por: 1 cuerpo y 1 1/2 cuerpos

NOVENA CARRERA

(1.400 metros)

ESPECIAL “OTOÑO”

1° GOLDEN WARRIOR  58             Walter Marrades

2° SHOW GOES ON      57             Francisco Brito

3° TRENDIC TOPIC       56             Facundo Navarro

4° PURE DABSTER       55             José Vizcarra

5° NOTTAMBULO        55             Héctor Suárez

6° SUFFOK 59             Facundo Morán

U° GARDELITO            55             Sergio Barrionuevo

Entrenador: Daniel Ramos

Caballeriza: Rubio’s

El ganador es hijo de: Santillano - Golden Sonata

Tiempo: 1’26”3/5

Ganada por: 8 cuerpos y 6 cuerpos

DÉCIMA CARRERA

(1.300 metros)

PREMIO “JULIÁN ANTCHAGNO”

1° LIFE JACKET           56             Sergio Barrionuevo

2° SUPREMO PRIZE      56             Facundo Navarro

3° EVER MORE            56             José Vizcarra

4° CENTELLA BIG PRIZE               56             Walter Figueroa

5° HI BUNNI                56             Francisco Brito

6° WATERLIGHT          57             Facundo Morán

7° FULGENTE              56             Roberto Robledo

8° TALENTO EMBRUJADO             56             Pablo Alarcón

9° PENKY SEA             56             Ángel Vai

10° GLANIADOR          56             Héctor Suárez

11° TIERNO DE ALMA  56             Julián Bethencourt

12° MUY CONFIABLE   56             Matías Rodríguez

U° PICANTE SOY          56             Cristian Caram

Entrenador: Facundo Cabrera

Caballeriza: El Doctor (Santiago del Estero)

El ganador es hijo de: Equal Talent - Dania Beach

Tiempo: 1’22”1/5

Ganada por: 7 cuerpos y 5 cuerpos

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