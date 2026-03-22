Macías impuso un ritmo demoledor y festejó en San Pedro de Colalao

El cerro volvió a latir al ritmo de las bicicletas, pero esta vez con un condimento distinto: la lluvia de los días previos cambió por completo el escenario y le dio al circuito de San Pedro de Colalao una fisonomía más pesada, húmeda y exigente. Con una temperatura mucho más amable que en otras ediciones, la jornada ofreció condiciones ideales para el espectáculo. En ese contexto, el catamarqueño Álvaro Macías impuso condiciones desde el primer metro y se quedó con una victoria tan contundente como inapelable en el arranque del campeonato Tucumano de mountain bike, en la especialidad cross country.
No hubo margen para la especulación. Desde la largada, “Álvarito” salió decidido a marcar diferencias y lo logró con autoridad. Con un ritmo demoledor, fue construyendo una ventaja que, con el correr de las vueltas, se volvió irremontable. Completó los siete giros al trazado de Monte Bello en 1 hora, 31 minutos y 50 segundos, sacándole casi cuatro minutos a Franco “Chimpa” Molina, mientras que Leonardo Nieva completó el podio.
“Estoy muy contento con esta victoria. Siempre es lindo poder ganar en Tucumán y mucho más en el comienzo de un certamen tan prestigioso”, expresó Macías tras cruzar la meta, satisfecho por el rendimiento mostrado en un circuito que presentó variantes respecto a otras oportunidades.
Las precipitaciones le aportaron una cuota extra de dificultad al recorrido. “Fue una carrera muy linda. El circuito estuvo espectacular. Tenía una subida muy larga, con un pequeño descanso, y bajadas muy explosivas, con una primera parte bien técnica”, analizó el ganador, destacando el trabajo sobre el trazado.
La diferencia comenzó a gestarse desde el inicio. En la primera vuelta, Macías ya había sacado cerca de 40 segundos de ventaja, una brecha que resultó determinante. A partir de allí, mantuvo un ritmo firme, sin cometer errores, y fue ampliando la distancia giro tras giro. Su vuelta más rápida fue la segunda, con un registro de 12’32”98/100, una muestra del nivel que logró sostener. “Me sentí muy bien desde el principio. Eso me permitió marcar el ritmo y ampliar la diferencia en cada vuelta”, explicó.
San Pedro de Colalao parece sentarle bien al catamarqueño. No es la primera vez que logra destacarse en este escenario. “Las veces que compito acá me va muy bien. En Metán tuve que abandonar por un problema mecánico en el Abierto Argentino, pero lo lindo del mountain bike es que siempre te da revancha”, reflexionó.
El vínculo con Tucumán también juega su partido. Macías encuentra en esta provincia un lugar donde se siente cómodo y respaldado. “Me gusta mucho competir en el campeonato Tucumano. Acá me siento local por el cariño del público. Además, es un torneo muy exigente, que sirve como parámetro para competir a nivel nacional. Siempre digo que es el certamen provincial más importante del país”, aseguró.
El vigente campeón comenzó así la defensa del título con el pie derecho, reafirmando su condición de gran candidato. Y lejos de relajarse, ya tiene en la mira lo que viene. “Esta temporada volverá a ser una de mis prioridades. Es un campeonato de mucho prestigio y con un nivel de corredores muy alto”, sostuvo.
También destacó la calidad de los circuitos tucumanos, que obligan a los corredores a adaptarse constantemente. “Hay trazados de gran nivel, con subidas, bajadas y desniveles que los hacen muy completos”, valoró.
Entre las damas, la victoria quedó en manos de la ascendente Nicole Arce, quien completó cinco vueltas en 1 hora, 28 minutos y 37 segundos. Con un andar sólido, superó a Maite Ovejero y se quedó con la prueba principal femenina, confirmando su crecimiento dentro del circuito.
Así, con un terreno más firme y condiciones climáticas ideales, San Pedro de Colalao volvió a ofrecer un espectáculo de alto nivel en el inicio del calendario. Y en ese escenario renovado, Macías dejó su sello, marcando el camino con autoridad.
Los resultados de todas las categorías fueron:
ELITE
1° Álvaro Macías
2° Franco Molina
3° Leonardo Nieva
4° Nicolás Pasallo
5° Franco Cornejo
6° Gastón Balderrama
7° Álvaro Chocobar
SUB 23
1° Ignacio Cufré
2° Fernando Carrasco
3° Martín Sarmiento Segura
4° Gonzalo Arias
5° Gerardo Zóttola
6° Axel Maximiliano Villagra
CADETES
1° Facundo Zotes
2° Thiago Toledo
MASTER A
1° José Vera
2° Emanuel Romano Quiroga
3° José Giménez
4° Ramón Rodríguez
5° Ramiro Frías
MASTER B1
1° César Lettoli
2° Ramón Díaz
3° Oscar Díaz
4° Fernando López
5° Hernán Jais
6° Eduardo Abdala
7° Federico Quiroga
8° Nicolás Ibáñez
9° Agus Apaza
10° Pablo Zelaya
11° José Juárez
12° Nicolás Páez Salas
13° Tuky Carrasco
14° Víctor Oviedo
15° Martín Nougués
16° Huber Orko
MASTER B2
1° Sebastián Quiroga
2° Leonardo García
3° Rodrigo Martínez Pardo
4° Franco Rocchio
5° Fernando Vázquez
MASTER C1
1° Mario Sanna Thompson
MASTER C2
1° Jorge Pucheta
MENORES
1° Leandro Zotes
2° Benjamín Quiroga
3° Lorenzo Rodríguez
4° Diego Marcial
PROMOCIONALES
1° Santiago González
2° Alejo Pereyra
3° Pablo Biagioli
4° Gastón Rearte
5° Mauricio Fernández
6° Gaspar Rogala
7° Roberto Villagra
8° Enzo Cavallín
9° Javier Fernández
10° Juan Rivas
11° Patricio Aduan
INFANTILES A
1° Mateo Toledo
2° Yan Rodríguez Villagrán
3° Mateo Toledo
4° Isabella Molina
INFANTILES B
1° Luana Molina
2° Juan Juárez Camurri
3° Lisandro Sosa
4° Franco Barrios Cruz
PREINFANTILES
1° Felipe Martínez González
2° Jeremías Duarte
3° Salvador Armella
4° Valentino Olea
MOSCAS
1° Noah Valentino Molina
MOSQUITOS
1° Amelia Rodríguez
DAMAS ELITE
1° Nicole Arce
2° Maite OT
3° Macarena Correa
4° Carolina Suárez
5° Juliana Díaz
6° Iohanna Gramajo
DAMAS CADETES
1° Rosario Molina Rodríguez
DAMAS MASTER A
1° Mariana Toledo
DAMAS MASTER B1
1° Luciana Martínez Iotti
DAMAS MASTER B2
1° Cecilia Espeche
2° Celina Biazzo