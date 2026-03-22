Macías impuso un ritmo demoledor y festejó en San Pedro de Colalao

El cerro volvió a latir al ritmo de las bicicletas, pero esta vez con un condimento distinto: la lluvia de los días previos cambió por completo el escenario y le dio al circuito de San Pedro de Colalao una fisonomía más pesada, húmeda y exigente. Con una temperatura mucho más amable que en otras ediciones, la jornada ofreció condiciones ideales para el espectáculo. En ese contexto, el catamarqueño Álvaro Macías impuso condiciones desde el primer metro y se quedó con una victoria tan contundente como inapelable en el arranque del campeonato Tucumano de mountain bike, en la especialidad cross country.