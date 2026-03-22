Golazo y lágrimas: Aranda tuvo su bautismo en la red con Boca

El delantero, que ya se ganó un lugar en el equipo de Claudio Úbeda, mostró toda su calidad en la jugada del 1-0. Con un sutil quiebre de cintura, logró acomodarse dentro del área y sacó un potente remate cruzado con su pierna derecha, imposible de contener para Manuel Roffo. Fue una definición precisa, en un contexto donde Boca dominaba pero no lograba concretar.