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Gustavo Álvarez es el nuevo DT de San Lorenzo

El “Ciclón” apostó por un perfil con experiencia internacional y resultados recientes, con la urgencia de reordenar su presente y empezar a competir con mayor regularidad.

LLEGADA. Gustavo Alvarez es el elegido para asumir como nuevo entrenador del Ciclón. LLEGADA. Gustavo Alvarez es el elegido para asumir como nuevo entrenador del "Ciclón".
Hace 22 Min

San Lorenzo definió a su nuevo entrenador. Se trata de Gustavo Álvarez, técnico de 53 años que llega tras un destacado ciclo en el fútbol chileno, donde consiguió títulos con Huachipato y Universidad de Chile.

Luego de que se cayeran las opciones de Pablo Guede y Martín Palermo, la dirigencia azulgrana avanzó por Álvarez, quien venía de dirigir a la “U” en una etapa muy positiva: alcanzó las semifinales de la Copa Sudamericana y conquistó la Copa Chile 2024 y la Supercopa de Chile 2025.

El vínculo será hasta fin de año y está previsto que el DT firme su contrato en las próximas horas. Incluso, podría ponerse rápidamente al frente del plantel: hoy encabezaría su primera práctica con el foco puesto en el duelo del miércoles contra Riestra.

El club oficializó la llegada a través de un comunicado en el que destacó su recorrido en el fútbol sudamericano y confirmó que el entrenador asumirá de inmediato junto a su cuerpo técnico.

En paralelo, aún resta resolver formalmente la salida de Damián Ayude. Sin embargo, Álvarez podría dirigir de manera provisoria si recibe una autorización especial, lo que le permitiría estar en el banco en los próximos compromisos.

Nacido en Lomas de Zamora, el entrenador también tuvo pasos por el fútbol argentino (en clubes como Aldosivi, Temperley y Patronato) y experiencias en Perú. Su perfil combina trabajo formativo y resultados, una apuesta de San Lorenzo para reordenar  su presente deportivo.

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