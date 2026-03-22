El Anual Tucumano toma vuelo y empieza a marcar el pulso competitivo

Detrás suyo, Universitario RC y Natación y Gimnasia, ambos con 9 unidades, mantienen la presión. El equipo de Ojo de Agua fue contundente al vencer por 41 a 21 a Jockey Club, con una producción ofensiva que empieza a ser una de sus principales armas. Natación, en tanto, protagonizó uno de los resultados más destacados de la jornada al superar como visitante a Cardenales por 41 a 26, en un partido abierto en el que supo capitalizar mejor sus oportunidades.