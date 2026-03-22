El Anual Tucumano toma vuelo y empieza a marcar el pulso competitivo

La tercera fecha del Torneo Anual Tucumano de rugby empezó a delinear con mayor claridad el mapa de la competencia. Los principales candidatos volvieron a imponerse con autoridad y, aunque el torneo recién comienza, ya se insinúa un grupo de equipos que marca el ritmo. En ese contexto, Tucumán Rugby se sostiene en la cima, mientras que Universitario RC y Natación y Gimnasia se consolidan como sus perseguidores inmediatos.
El conjunto “verdinegro” volvió a mostrar su solidez al imponerse como visitante por 36 a 12 frente a Huirapuca. Con un juego físico dominante y una notable eficacia en los momentos clave, el líder alcanzó los 10 puntos y se afianzó como el único puntero, ratificando un arranque prácticamente ideal.
Detrás suyo, Universitario RC y Natación y Gimnasia, ambos con 9 unidades, mantienen la presión. El equipo de Ojo de Agua fue contundente al vencer por 41 a 21 a Jockey Club, con una producción ofensiva que empieza a ser una de sus principales armas. Natación, en tanto, protagonizó uno de los resultados más destacados de la jornada al superar como visitante a Cardenales por 41 a 26, en un partido abierto en el que supo capitalizar mejor sus oportunidades.
En un escalón más abajo aparece Los Tarcos, que consiguió un triunfo trabajado frente a Lince RC por 33 a 27. En un encuentro parejo y disputado, el “Rojo” logró inclinar la balanza a su favor y sumar puntos importantes que lo mantienen en la zona media de la tabla.