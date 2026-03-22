Una nueva baja complica el armado de Tarucas

Tarucas atraviesa un momento de ajustes en su plantel en plena competencia del Súper Rugby Américas, con novedades importantes en el parte médico y en la disponibilidad de jugadores clave. La principal preocupación pasa por Tomás Elizalde, quien sufrió una entorsis de tobillo derecho con diagnóstico de esguince y deberá afrontar un período estimado de inactividad de aproximadamente dos semanas, sujeto a evolución. El fullback ya inició tratamiento con inmovilización y medicación antiinflamatoria, y permanecerá bajo seguimiento del cuerpo médico encabezado por el doctor Franco Vicedo.
La baja de Elizalde obliga a reconfigurar el fondo del equipo. En ese contexto, Nicolás Macome aparece como reemplazante natural, aunque en el último compromiso quien ocupó ese rol fue Simón Pfister.
En paralelo, Agustín Sarelli continúa con su recuperación de un esguince de rodilla y todavía no está en condiciones de volver, lo que reduce aún más las variantes disponibles en el plantel. A esto se suma la situación disciplinaria de Tomás Vanni, quien cumplirá ante Cobras su última fecha de suspensión tras haber sido sancionado por un tackle peligroso en el duelo frente a Dogos XV.
Con este panorama, Tarucas afrontará un tramo exigente. El viernes 27 de marzo recibirá a Cobras en la Caldera del Parque, en el último partido de suspensión de Vanni y con la necesidad de sobreponerse a las bajas por lesiones.