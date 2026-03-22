Una nueva baja complica el armado de Tarucas

Tarucas atraviesa un momento de ajustes en su plantel en plena competencia del Súper Rugby Américas, con novedades importantes en el parte médico y en la disponibilidad de jugadores clave. La principal preocupación pasa por Tomás Elizalde, quien sufrió una entorsis de tobillo derecho con diagnóstico de esguince y deberá afrontar un período estimado de inactividad de aproximadamente dos semanas, sujeto a evolución. El fullback ya inició tratamiento con inmovilización y medicación antiinflamatoria, y permanecerá bajo seguimiento del cuerpo médico encabezado por el doctor Franco Vicedo.