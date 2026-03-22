“El fútbol te permite relacionarte”: la travesía de Mitre de Posadas para enfrentar a Tucumán Central

Esa misma emoción es la que percibieron en las calles tucumanas para con Tucumán Central. En las inmediaciones del hotel, los vecinos se acercaban a preguntar: "¿De dónde son? ¿Contra quién juegan?". Para Ortega, ese interés en el lugar de origen de cada club es el combustible de un torneo costoso: "Mucha gente nos dijo que iba a venir a ver el partido, y eso está bueno porque todos necesitan el apoyo. Este torneo te obliga a ser profesional".