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Tuqui 10: cómo salió el sorteo de este domingo 22 de marzo

El próximo sorteo es en siete días.

Tuqui 10: se conocieron los resultados del sorteo de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán Tuqui 10: se conocieron los resultados del sorteo de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán
Hace 33 Min

El sorteo Nº 171 del juego Tuqui 10, realizado este 22 de marzo de 2026, dejó como saldo un pozo millonario vacante, lo que incrementa la expectativa de cara a la próxima jugada prevista para el 29 de marzo.

En esta ocasión, los números sorteados fueron: 01, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 14, 15 y 22. Al no registrarse ganadores con los 10 aciertos, el premio mayor de más de 166 millones de pesos quedó sin adjudicar, acumulándose para el siguiente sorteo.

Tuqui 10: cómo salió el sorteo de este domingo 22 de marzo

Por su parte, el “Pozo Millonario” alcanzaba una cifra superior a los 203 millones de pesos, mientras que el “Seguro Sale” ofrecía más de 11 millones. En esta última categoría sí se registró un ganador con 10 aciertos más bolilla extra, correspondiente a un apostador de la localidad de Colombres, quien se llevó un premio superior a los 10,5 millones de pesos.

Además, el sorteo incluyó premios adicionales vinculados al número de cartón, con diez ganadores que obtuvieron 700 mil pesos cada uno. También se realizó un sorteo especial entre participantes, donde varios apostadores resultaron beneficiados con premios en efectivo.

Desde la organización destacaron el crecimiento del pozo acumulado, que se convierte en uno de los principales atractivos del juego. Con el premio mayor sin adjudicar, se espera una alta participación en el próximo sorteo, impulsada por la posibilidad de acceder a una cifra aún más significativa.

El Tuqui 10 continúa consolidándose como una de las propuestas más convocantes, combinando premios millonarios con múltiples oportunidades de ganar en distintas categorías.

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