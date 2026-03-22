Tuqui 10: cómo salió el sorteo de este domingo 22 de marzo

Por su parte, el “Pozo Millonario” alcanzaba una cifra superior a los 203 millones de pesos, mientras que el “Seguro Sale” ofrecía más de 11 millones. En esta última categoría sí se registró un ganador con 10 aciertos más bolilla extra, correspondiente a un apostador de la localidad de Colombres, quien se llevó un premio superior a los 10,5 millones de pesos.