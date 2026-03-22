Incidentes tras el debut de Tucumán Central en el Federal A

El estreno de Tucumán Central en el Federal A dejó una victoria que ilusiona, pero también una escena que invita a la reflexión. Una vez finalizado el encuentro, una gresca en las tribunas empañó los festejos y rompió el clima de armonía que se había generado tras el triunfo ante Bartolomé Mitre.
Según relataron vecinos de la zona, el conflicto no fue un hecho aislado. Se trató de un pase de facturas entre dos grupos de barrios cercanos que ya habían protagonizado un enfrentamiento en un torneo amateur el fin de semana anterior. La tensión, que venía acumulada, encontró en el partido un nuevo escenario para estallar.
Si bien el incidente no pasó a mayores, la situación encendió una señal de alerta en Villa Alem. En una categoría como el Federal A, donde el nivel de exposición es mayor y el control más estricto, este tipo de episodios pueden tener consecuencias institucionales.
Ese será, justamente, uno de los grandes desafíos para Tucumán Central en esta nueva etapa: sostener el crecimiento deportivo con una evolución también en lo cultural. El equipo ya demostró que está a la altura dentro de la cancha; ahora, el objetivo será cuidar todo lo construido fuera de ella.
El ascenso futbolístico ya está consumado. El siguiente paso, quizás más complejo pero igual de necesario, será consolidar un entorno que acompañe ese proceso. Porque en el Federal A no sólo se juega: también se representa.