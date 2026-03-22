Agustín y Matías Smith, del cruce como rivales al reencuentro en Tucumán Central

Agustín y Matías Smith vuelven a compartir equipo, pero esta vez en un escenario mayor. Formados en Sportivo Guzmán, donde se consagraron campeones de la Copa Tucumán 2023 tras vencer a Atlético Concepción en la cancha de Atlético, los hermanos reescriben su historia con la camiseta de Tucumán Central en el Federal A. Un recorrido que también tuvo cruces: en los cuartos de final del último Regional Federal Amateur fueron rivales, con Matías defendiendo al “Rojo” y Agustín al “Juliano”. Hoy, el destino los volvió a juntar bajo la conducción de Walter Arrieta. Y el debut en el Federal A frente a Bartolomé Mitre de Misiones tuvo un condimento especial: ambos fueron protagonistas dentro del campo y también en la emoción que se vivió después, cuando su familia ingresó al terreno de juego para saludarlos tras el triunfo.