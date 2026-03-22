Agustín y Matías Smith, del cruce como rivales al reencuentro en Tucumán Central

Agustín y Matías Smith vuelven a compartir equipo, pero esta vez en un escenario mayor. Formados en Sportivo Guzmán, donde se consagraron campeones de la Copa Tucumán 2023 tras vencer a Atlético Concepción en la cancha de Atlético, los hermanos reescriben su historia con la camiseta de Tucumán Central en el Federal A. Un recorrido que también tuvo cruces: en los cuartos de final del último Regional Federal Amateur fueron rivales, con Matías defendiendo al “Rojo” y Agustín al “Juliano”. Hoy, el destino los volvió a juntar bajo la conducción de Walter Arrieta. Y el debut en el Federal A frente a Bartolomé Mitre de Misiones tuvo un condimento especial: ambos fueron protagonistas dentro del campo y también en la emoción que se vivió después, cuando su familia ingresó al terreno de juego para saludarlos tras el triunfo.
Agustín, defensor con proyección y una pegada que lo distingue, aportó solidez en el fondo, incluso adaptándose a una posición que no es la habitual. Matías, en tanto, volvió a demostrar su capacidad de desequilibrio, esa que lo llevó a estar en el radar de San Martín en el último mercado de pases.
El camino al debut no fue sencillo. La semana estuvo marcada por la incertidumbre en torno a las habilitaciones, que se resolvieron a último momento. “No llegaban los pases, no estábamos habilitados algunos de los jugadores, tanto yo como mi hermano y otros del plantel. Pero gracias a Dios se pudo arreglar todo tarde y pudimos jugar”, explicó Matías tras el partido.
A pesar de ese contexto, el rendimiento del equipo sorprendió. Tucumán Central mostró funcionamiento y personalidad, como si llevara tiempo compitiendo en la categoría. “Creo que lo hicimos muy bien. Planeamos este triunfo en la semana y se nos dio, los tres puntos quedaron en casa”, remarcó el volante.
En lo personal, también destacó sus sensaciones dentro del campo. “Me sentí bien, aunque un poco cansado por todo lo que fue la semana. No tuvimos mucho tiempo para prepararnos ni amistosos, pero igual me sentí cómodo”, señaló.
Más allá de lo futbolístico, el reencuentro entre hermanos le dio un valor especial al momento. Durante mucho tiempo jugaron en equipos distintos, incluso enfrentados, lo que dividía las emociones familiares. Esta vez, en cambio, la escena fue diferente: juntos, con la misma camiseta y celebrando en el mismo lado.
“Después de mucho tiempo volvimos a jugar juntos. Los dirigentes hicieron el esfuerzo para que estemos los dos y eso nos pone muy contentos, tanto a nosotros como a nuestra familia”, expresó Matías.
En Villa Alem, donde los sueños empiezan a tomar forma, los Smith vuelven a escribir su historia. Esta vez, juntos.