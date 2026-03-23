Cáncer cervicouterino: alertan por su impacto

A nivel mundial, el panorama refuerza la importancia de la prevención. El cáncer de cuello uterino es el cuarto más frecuente entre las mujeres, con alrededor de 660.000 nuevos casos y 350.000 muertes por año. La mayor carga de la enfermedad se concentra en países de ingresos bajos y medios, donde el acceso a la vacunación y a los controles es limitado, lo que profundiza las desigualdades en salud.