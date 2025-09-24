Secciones
Política

Lisandro Catalán celebró la baja de Ingresos Brutos en Entre Ríos y felicitó a Frigerio

El mandatario provincial es aliado electoral de La Libertad Avanza (LLA) para las legislativas de octubre.

Lisandro Catalán celebró la baja de Ingresos Brutos en Entre Ríos y felicitó a Frigerio
Hace 2 Hs

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunció la baja de Ingresos Brutos y el ministro del Interior, Lisandro Catalán, lo felicitó por la medida, recalcando que el rumbo económico es bajar impuestos.

Frigerio anunció la baja de ingresos brutos (IIBB) para la producción avícola [de 3 a 2% y luego quedará en 1,5%] y un incremento de la bonificación en la tarifa eléctrica para el riego arrocero (pasará del 25% al 65%) y un reconocimiento de la estacionalidad del cultivo, con lo que en los meses sin riego el cargo fijo se reduce al 10%.

A raíz de esto, Catalán dijo en su cuenta oficial de X: “Celebro el trabajo realizado por el gobernador de Entre Ríos, @frigeriorogelio. En línea con el rumbo económico trazado por el Presidente @JMilei, la respuesta es seguir bajando impuestos”.

El mandatario provincial es aliado electoral de La Libertad Avanza (LLA) para las legislativas de octubre. “Así como Nación eliminó temporalmente las retenciones, en Entre Ríos bajamos en un tercio ingresos brutos a los integradores de pollos y vamos a reducirlos a la mitad con la ley que enviamos a la Legislatura", señaló Frigerio.

El pedido de Catalán al resto de las provincias

El líder de La Libertad Avanza Tucumán y ministro del Interior de la nación, señaló que este es el camino que deben tomar el resto de las provincias. Según el tucumano, las elecciones del 26 de octubre son determinantes para el modelo de país por el que Milei lucha: liberal y productivo. Además, aclaró que, sin un apoyo masivo,  el Gobierno nacional logró sacar una serie de reformas necesarias, pero enfatizó en que no son suficientes y para eso “necesitan más legisladores nacionales”.

Temas Entre RíosRogelio FrigerioLibertad AvanzaLisandro Catalán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Conmoción en el mundo del motociclismo: falleció un joven piloto de enduro tucumano
1

Conmoción en el mundo del motociclismo: falleció un joven piloto de enduro tucumano

¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?
2

¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres
3

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia
4

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia

Federico Pelli cuestionó el aumento de policías en Tucumán y criticó la política de seguridad del oficialismo
5

Federico Pelli cuestionó el aumento de policías en Tucumán y criticó la política de seguridad del oficialismo

La familia del joven velado por error en Villa Carmela pudo darle el último adiós en su hogar
6

La familia del joven velado por error en Villa Carmela pudo darle el último adiós en su hogar

Más Noticias
Discurso de Milei en la ONU: elogió a Trump, defendió el libre mercado y reclamó por Malvinas

Discurso de Milei en la ONU: elogió a Trump, defendió el libre mercado y reclamó por Malvinas

Histórico: el primer vuelo directo desde Panamá aterrizará en Tucumán durante la madrugada

Histórico: el primer vuelo directo desde Panamá aterrizará en Tucumán durante la madrugada

“No gasto energía en las amenazas; mi foco está en trabajar para los tucumanos”, dijo Rossana Chahla

“No gasto energía en las amenazas; mi foco está en trabajar para los tucumanos”, dijo Rossana Chahla

Suspendieron al comisionado de El Cercado que atropelló y mató a una ciclista

Suspendieron al comisionado de El Cercado que atropelló y mató a una ciclista

Conmoción en el mundo del motociclismo: falleció un joven piloto de enduro tucumano

Conmoción en el mundo del motociclismo: falleció un joven piloto de enduro tucumano

Federico Pelli cuestionó el aumento de policías en Tucumán y criticó la política de seguridad del oficialismo

Federico Pelli cuestionó el aumento de policías en Tucumán y criticó la política de seguridad del oficialismo

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres

Comentarios