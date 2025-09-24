Lisandro Catalán celebró la baja de Ingresos Brutos en Entre Ríos y felicitó a Frigerio

El pedido de Catalán al resto de las provincias

El líder de La Libertad Avanza Tucumán y ministro del Interior de la nación, señaló que este es el camino que deben tomar el resto de las provincias. Según el tucumano, las elecciones del 26 de octubre son determinantes para el modelo de país por el que Milei lucha: liberal y productivo. Además, aclaró que, sin un apoyo masivo, el Gobierno nacional logró sacar una serie de reformas necesarias, pero enfatizó en que no son suficientes y para eso “necesitan más legisladores nacionales”.