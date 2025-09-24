Lisandro Catalán celebró la baja de Ingresos Brutos en Entre Ríos y felicitó a Frigerio

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunció la baja de Ingresos Brutos y el ministro del Interior, Lisandro Catalán, lo felicitó por la medida, recalcando que el rumbo económico es bajar impuestos.
Frigerio anunció la baja de ingresos brutos (IIBB) para la producción avícola [de 3 a 2% y luego quedará en 1,5%] y un incremento de la bonificación en la tarifa eléctrica para el riego arrocero (pasará del 25% al 65%) y un reconocimiento de la estacionalidad del cultivo, con lo que en los meses sin riego el cargo fijo se reduce al 10%.
A raíz de esto, Catalán dijo en su cuenta oficial de X: “Celebro el trabajo realizado por el gobernador de Entre Ríos, @frigeriorogelio. En línea con el rumbo económico trazado por el Presidente @JMilei, la respuesta es seguir bajando impuestos”.
El mandatario provincial es aliado electoral de La Libertad Avanza (LLA) para las legislativas de octubre. “Así como Nación eliminó temporalmente las retenciones, en Entre Ríos bajamos en un tercio ingresos brutos a los integradores de pollos y vamos a reducirlos a la mitad con la ley que enviamos a la Legislatura", señaló Frigerio.
El pedido de Catalán al resto de las provincias
El líder de La Libertad Avanza Tucumán y ministro del Interior de la nación, señaló que este es el camino que deben tomar el resto de las provincias. Según el tucumano, las elecciones del 26 de octubre son determinantes para el modelo de país por el que Milei lucha: liberal y productivo. Además, aclaró que, sin un apoyo masivo, el Gobierno nacional logró sacar una serie de reformas necesarias, pero enfatizó en que no son suficientes y para eso “necesitan más legisladores nacionales”.