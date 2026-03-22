Remontada épica en el Bernabéu: Real Madrid venció 3-2 al Atlético en un clásico vibrante

El cierre fue tenso y dramático. La expulsión de Valverde a los 31 minutos dejó al local con uno menos y le dio al Atlético la posibilidad de ir con todo en busca del empate. Julián Álvarez tuvo una de las más claras con un remate que se fue apenas desviado, mientras que Andriy Lunin respondió en varias ocasiones para sostener la ventaja.