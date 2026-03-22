Remontada épica en el Bernabéu: Real Madrid venció 3-2 al Atlético en un clásico vibrante

El Santiago Bernabéu fue escenario de un clásico cargado de emociones, giros inesperados y un cierre al límite. Real Madrid derrotó 3-2 al Atlético de Madrid en un partido que tuvo de todo: goles, polémicas, expulsiones y un tramo final en el que el visitante estuvo a centímetros de empatarlo.
El equipo de Diego Simeone había pegado primero. A los 32 minutos del primer tiempo, Ademola Lookman abrió el marcador tras una gran asistencia de Giuliano Simeone, en un tramo en el que el Atlético logró incomodar al local y aprovechar sus momentos.
Sin embargo, el complemento cambió el rumbo del partido. Un penal convertido por Vinicius Júnior a los seis minutos marcó el inicio de la reacción del conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa. Poco después, Federico Valverde apareció para dar vuelta el resultado y desatar la euforia en el Bernabéu.
ð¤¯ðºð¾ GOL DE VALVERDE Y REAL MADRID SE LO DA VUELTA AL ATLÃTICO. pic.twitter.com/EVbBv4SXIm— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 22, 2026
Lejos de rendirse, el Atlético encontró el empate a los 21 minutos del segundo tiempo gracias a Nahuel Molina, que definió tras una asistencia de Julián Álvarez y volvió a poner el partido en tablas.
ðªð¸ð´âªï¸ Real Madrid 2-2 AtlÃ©tico de Madrid | LaLiga de EspaÃ±a— Ligas Top del FÃºtbol (@LigasTopFutbol) March 22, 2026
UNA LOCURA, INCREÃBLE ZAPATAZO DE NAHUEL MOLINA PARA EMPATAR EN EL BERNABEU ð¦ð·ð¥pic.twitter.com/xdvGMQQ3Gc
Pero el clásico todavía tenía un giro más. A los 26 minutos, otra vez Vinicius Júnior se hizo cargo de una jugada clave y marcó el 3-2 definitivo para el Real Madrid, en medio de un trámite que ya era completamente abierto y sin control.
Vinicius Jr Golazooooooooo!!! OMG ð¤¯ð¤¯ð¤§ð¥pic.twitter.com/hFWHEM5hjc— ððââð¼ð¼ð¥· (@UtdTopCee) March 22, 2026
El cierre fue tenso y dramático. La expulsión de Valverde a los 31 minutos dejó al local con uno menos y le dio al Atlético la posibilidad de ir con todo en busca del empate. Julián Álvarez tuvo una de las más claras con un remate que se fue apenas desviado, mientras que Andriy Lunin respondió en varias ocasiones para sostener la ventaja.
En los minutos finales, el equipo visitante acorraló al Real Madrid contra su arco, generó situaciones y hasta hizo temblar el palo, pero no logró concretar. Entre despejes agónicos y atajadas decisivas, el conjunto blanco resistió hasta el pitazo final.
El clásico dejó una certeza: más allá del resultado, fue un partido de alto voltaje, de esos que se juegan con el corazón en la mano y que se definen por detalles mínimos. Esta vez, el golpe final fue del Real Madrid.