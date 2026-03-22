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"El interior está con ustedes": varios clubes posaron con pancartas en apoyo a "Chiqui" Tapia y Toviggino

Equipos de distintas regiones exhibieron mensajes de respaldo a la conducción de la AFA en la previa de sus partidos por el Federal A. La escena se repitió en varias canchas justo en la semana en que ambos dirigentes deben declarar ante la Justicia.

POLÉMICA. Tucumán Central y Mitre posaron juntos para expresar su apoyo a la cúpula dirigencial de la AFA | FOTO: Osvaldo Ripoll. POLÉMICA. Tucumán Central y Mitre posaron juntos para expresar su apoyo a la cúpula dirigencial de la AFA | FOTO: Osvaldo Ripoll.
Hace 1 Hs

El debut de Tucumán Central en el Federal A, con triunfo 1 a 0 frente a Bartolomé Mitre de Posadas, dejó una imagen que excedió lo futbolístico y se instaló rápidamente en el centro de la escena. Antes del inicio del encuentro, ambos equipos posaron juntos con una bandera que llevaba un mensaje de apoyo a la conducción de la AFA, en una postal que no fue aislada, sino parte de una tendencia que se replicó en distintas canchas del país.

La pancarta exhibida en Tucumán tenía la inscripción: “Con Tapia y Toviggino el fútbol crece con fuerza, pasión y lealtad”, acompañada por los logos de Tucumán Central, el Consejo Federal del Fútbol Argentino (Delegación Tucumán) y la Liga Tucumana de Fútbol. La imagen, lejos de ser un hecho espontáneo o único, se repitió con variaciones en otros clubes del torneo.

San Martín de Formosa, por ejemplo, mostró una bandera con un mensaje aún más directo: “Tapia y Toviggino no están solos, el fútbol del interior los respalda”. La misma línea discursiva apareció también en instituciones como Atlético Escobar, Santamarina de Tandil, Sportivo Belgrano, 9 de Julio de Rafaela y Olimpo de Bahía Blanca, donde las pancartas con consignas similares comenzaron a multiplicarse.

El fenómeno no pasó desapercibido por el contexto en el que ocurre. La aparición coordinada de estos mensajes se da en una semana clave en la causa judicial que investiga a la cúpula de la AFA por una presunta retención indebida de aportes y tributos.

APOYO. Santamarina de Tandil se posiciona a favor de los dirigentes de AFA. APOYO. Santamarina de Tandil se posiciona a favor de los dirigentes de AFA.

El expediente, que se tramita en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico a cargo de Diego Amarante, prevé una serie de declaraciones indagatorias que incluyen a dirigentes de peso dentro de la estructura del fútbol argentino. Entre ellos, el presidente Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero Pablo Toviggino, señalados en una denuncia impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Según el organismo, la AFA habría retenido impuestos y aportes a la seguridad social sin ingresarlos dentro de los plazos legales, en una maniobra que, de comprobarse, podría encuadrarse como apropiación indebida de recursos del Estado. Los montos investigados superan los $19.300 millones, tras una ampliación de la denuncia inicial.

EXPRESO. Olimpo de Bahía Blanca emitiendo su apoyo a Tapia y Toviggino. EXPRESO. Olimpo de Bahía Blanca emitiendo su apoyo a Tapia y Toviggino.

En ese marco, las banderas que comenzaron a aparecer en el Federal A adquieren una dimensión política que trasciende lo simbólico. No se trata únicamente de mensajes de apoyo aislados, sino de una manifestación que, por su simultaneidad y repetición en distintos puntos del país, sugiere un posicionamiento colectivo del fútbol del interior en un momento de alta tensión institucional.

Mientras la pelota volvió a rodar y Tucumán Central celebró su estreno con una victoria, la escena previa dejó una señal imposible de ignorar. En simultáneo y con mensajes casi calcados, los clubes del Federal A no sólo salieron a jugar sus partidos: también fijaron postura. Porque esta vez, el partido más fuerte no se disputa en los 90 minutos, sino en el terreno político donde se define el poder.

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