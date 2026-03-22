"El interior está con ustedes": varios clubes posaron con pancartas en apoyo a "Chiqui" Tapia y Toviggino

El debut de Tucumán Central en el Federal A, con triunfo 1 a 0 frente a Bartolomé Mitre de Posadas, dejó una imagen que excedió lo futbolístico y se instaló rápidamente en el centro de la escena. Antes del inicio del encuentro, ambos equipos posaron juntos con una bandera que llevaba un mensaje de apoyo a la conducción de la AFA, en una postal que no fue aislada, sino parte de una tendencia que se replicó en distintas canchas del país.