Secciones
DeportesFútbol

Video: mirá el golazo de Lionel Messi en el triunfo de Inter Miami sobre New York City por 3 a 2

El equipo de Mascherano se recuperó tras la eliminación en la Concachampions y el capitán argentino marcó el tanto 901 de su carrera.

Video: mirá el golazo de Lionel Messi en el triunfo de Inter Miami sobre New York City por 3 a 2
Hace 2 Hs

Inter Miami volvió a sonreír en la MLS con una victoria clave ante New York City por 3-2 en el Yankee Stadium, en un partido vibrante que tuvo como protagonista a Lionel Messi, autor de uno de los goles.

El equipo dirigido por Javier Mascherano logró recuperarse tras la dura eliminación en la Concachampions y encontró en su capitán la respuesta necesaria para volver al triunfo en el torneo local.

Messi, que fue titular, convirtió el tanto número 901 de su carrera, mientras que Gonzalo Luján y Micael dos Santos Silva completaron el marcador para el conjunto de La Florida.

Del lado del equipo local también hubo presencia argentina en la red, con goles de Nicolás Fernández Mercau y Axel Ojeda en un encuentro que se mantuvo abierto hasta el final.

Un triunfo que cambia el ánimo

Con esta victoria, Inter Miami alcanzó los 10 puntos en la Conferencia Este y dejó atrás el golpe sufrido ante Nashville. Además, el partido marcó la despedida momentánea de Messi, que ahora se sumará a la Selección argentina para los amistosos previos al Mundial 2026.

Temas Lionel MessiJavier MascheranoSelección Argentina de fútbolNueva YorkMajor League SoccerRodrigo De PaulLionel ScaloniInter Miami
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Sexualmente hablando: envejecer con sexualidad
1

Sexualmente hablando: envejecer con sexualidad

En La Madrid pagaron justos por pecadores
2

En La Madrid pagaron justos por pecadores

Tras la caída del gomero histórico: el arbolado urbano está bajo debate abierto en Tucumán
3

Tras la caída del gomero histórico: el arbolado urbano está bajo debate abierto en Tucumán

La mitad de la población no llega ni al 20 de cada mes con sus ingresos
4

La mitad de la población no llega ni al 20 de cada mes con sus ingresos

El otoño dejará su huella este domingo en Tucumán
5

El otoño dejará su huella este domingo en Tucumán

Domingo con tormentas, ráfagas intensas y nevadas: ¿qué provincias están en alerta?
6

Domingo con tormentas, ráfagas intensas y nevadas: ¿qué provincias están en alerta?

Más Noticias
La mitad de la población no llega ni al 20 de cada mes con sus ingresos

La mitad de la población no llega ni al 20 de cada mes con sus ingresos

Agenda de TV del domingo: dónde ver en vivo Estudiantes (RC) vs River Plate y Boca Junios vs Instituto

Agenda de TV del domingo: dónde ver en vivo Estudiantes (RC) vs River Plate y Boca Junios vs Instituto

Un auto se subió a la peatonal de la Casa Histórica y causó revuelo esta madrugada

Un auto se subió a la peatonal de la Casa Histórica y causó revuelo esta madrugada

Domingo con tormentas, ráfagas intensas y nevadas: ¿qué provincias están en alerta?

Domingo con tormentas, ráfagas intensas y nevadas: ¿qué provincias están en alerta?

El otoño dejará su huella este domingo en Tucumán

El otoño dejará su huella este domingo en Tucumán

Tucumán Central debuta en el Federal A: horario y todo lo que tenés que saber

Tucumán Central debuta en el Federal A: horario y todo lo que tenés que saber

En La Madrid pagaron justos por pecadores

En La Madrid pagaron justos por pecadores

Tras la caída del gomero histórico: el arbolado urbano está bajo debate abierto en Tucumán

Tras la caída del gomero histórico: el arbolado urbano está bajo debate abierto en Tucumán

Comentarios