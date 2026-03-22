Video: mirá el golazo de Lionel Messi en el triunfo de Inter Miami sobre New York City por 3 a 2

Inter Miami volvió a sonreír en la MLS con una victoria clave ante New York City por 3-2 en el Yankee Stadium, en un partido vibrante que tuvo como protagonista a Lionel Messi, autor de uno de los goles.
El equipo dirigido por Javier Mascherano logró recuperarse tras la dura eliminación en la Concachampions y encontró en su capitán la respuesta necesaria para volver al triunfo en el torneo local.
Messi, que fue titular, convirtió el tanto número 901 de su carrera, mientras que Gonzalo Luján y Micael dos Santos Silva completaron el marcador para el conjunto de La Florida.
ð¥ð¦ð· GOL DE LIONEL MESSI EN LA MLS.pic.twitter.com/oVnWYuA8II— Sudanalytics (@sudanalytics_) March 22, 2026
Del lado del equipo local también hubo presencia argentina en la red, con goles de Nicolás Fernández Mercau y Axel Ojeda en un encuentro que se mantuvo abierto hasta el final.
Un triunfo que cambia el ánimo
Con esta victoria, Inter Miami alcanzó los 10 puntos en la Conferencia Este y dejó atrás el golpe sufrido ante Nashville. Además, el partido marcó la despedida momentánea de Messi, que ahora se sumará a la Selección argentina para los amistosos previos al Mundial 2026.