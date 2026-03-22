Secciones
Seguridad

Un alumno arrojó un banco contra su profesora y el video se volvió viral

Violento episodio en un aula de Córdoba. Mirá el video.

Un alumno arrojó un banco contra su profesora y el video se volvió viral
Hace 32 Min

Un hecho ocurrido dentro de un aula generó fuerte indignación y reavivó el debate sobre la violencia escolar luego de que se difundiera un video en redes sociales.

En las imágenes se observa cómo un estudiante arroja un banco en dirección a su docente en plena clase, provocando un momento de extrema tensión ante la presencia de otros alumnos.

El episodio se viralizó rápidamente y desató una ola de comentarios y reclamos en redes, donde muchos usuarios exigieron sanciones ejemplares contra el agresor y cuestionaron el clima de violencia en las aulas.

La escena también volvió a poner en discusión las condiciones laborales del sector docente, los límites de la autoridad escolar y la naturalización de conductas agresivas que, en algunos casos, son tomadas como “bromas”.

Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre la institución educativa ni las medidas adoptadas, mientras continúa la polémica por la seguridad de los docentes y la convivencia escolar.

Temas Córdoba
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Nena desaparecida en Cosquín: un dato clave genera dudas en la investigación

Nena desaparecida en Cosquín: un dato clave genera dudas en la investigación

Lo más popular
En La Madrid pagaron justos por pecadores
1

En La Madrid pagaron justos por pecadores

Sexualmente hablando: envejecer con sexualidad
2

Sexualmente hablando: envejecer con sexualidad

Tras la caída del gomero histórico: el arbolado urbano está bajo debate abierto en Tucumán
3

Tras la caída del gomero histórico: el arbolado urbano está bajo debate abierto en Tucumán

Presunto tráfico de influencias: confirman el juez
4

Presunto tráfico de influencias: confirman el juez

El otoño dejará su huella este domingo en Tucumán
5

El otoño dejará su huella este domingo en Tucumán

El caso $Libra: cronología del escándalo que agitó al Gobierno de Javier Milei
6

El caso $Libra: cronología del escándalo que agitó al Gobierno de Javier Milei

Más Noticias
Un auto se subió a la peatonal de la Casa Histórica y causó revuelo esta madrugada

Un auto se subió a la peatonal de la Casa Histórica y causó revuelo esta madrugada

Domingo con tormentas, ráfagas intensas y nevadas: ¿qué provincias están en alerta?

Domingo con tormentas, ráfagas intensas y nevadas: ¿qué provincias están en alerta?

El otoño dejará su huella este domingo en Tucumán

El otoño dejará su huella este domingo en Tucumán

Ricardo Arriazu: “En la economía argentina se evidencia un cambio estructural”

Ricardo Arriazu: “En la economía argentina se evidencia un cambio estructural”

En La Madrid pagaron justos por pecadores

En La Madrid pagaron justos por pecadores

El caso $Libra: cronología del escándalo que agitó al Gobierno de Javier Milei

El caso $Libra: cronología del escándalo que agitó al Gobierno de Javier Milei

Tras la caída del gomero histórico: el arbolado urbano está bajo debate abierto en Tucumán

Tras la caída del gomero histórico: el arbolado urbano está bajo debate abierto en Tucumán

Presunto tráfico de influencias: confirman el juez

Presunto tráfico de influencias: confirman el juez

Comentarios