Un alumno arrojó un banco contra su profesora y el video se volvió viral

Un hecho ocurrido dentro de un aula generó fuerte indignación y reavivó el debate sobre la violencia escolar luego de que se difundiera un video en redes sociales.
En las imágenes se observa cómo un estudiante arroja un banco en dirección a su docente en plena clase, provocando un momento de extrema tensión ante la presencia de otros alumnos.
"Expulsenlo"— Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 20, 2026
Porque este chico revoleÃ³ un banco en plena clase, confirmando que ser docente es trabajo insalubre en este paÃs. pic.twitter.com/0KU8ykXQ2R
El episodio se viralizó rápidamente y desató una ola de comentarios y reclamos en redes, donde muchos usuarios exigieron sanciones ejemplares contra el agresor y cuestionaron el clima de violencia en las aulas.
La escena también volvió a poner en discusión las condiciones laborales del sector docente, los límites de la autoridad escolar y la naturalización de conductas agresivas que, en algunos casos, son tomadas como “bromas”.
Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre la institución educativa ni las medidas adoptadas, mientras continúa la polémica por la seguridad de los docentes y la convivencia escolar.