Santa Fe: un adolescente de 15 años mató de un disparo en la cabeza a su madre durante una discusión

Un caso rodeado de incógnitas

En el lugar del crimen, los efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe realizaron peritajes y levantaron rastros para intentar reconstruir la mecánica del homicidio. Por el momento, los investigadores buscan determinar si el disparo fue intencional o accidental, y si el arma utilizada era la reglamentaria de la agente.