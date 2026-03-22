El "cinturón verde" del planeta se desplaza: ¿qué significa y por qué preocupa a la ciencia?

El equilibrio ecológico del planeta Tierra experimenta un cambio profundo y medible. Según una investigación publicada recientemente en la revista PNAS, el cinturón verde del planeta no es estático y la vegetación terrestre aceleró su migración hacia el noreste de manera sostenida durante las últimas décadas.
Este fenómeno ha sido identificado por un equipo de científicos de la Universidad de Leipzig, el Centro Alemán para la Investigación Integrativa de la Biodiversidad (iDiv) y la Universitat de València, quienes desarollado un método innovador para rastrear el "pulso" de la biosfera a escala global.
¿Qué es el "centro de masa" de la vegetación?
Para medir este desplazamiento, los investigadores calcularon el "centro de masa" del verdor de la Tierra. Este concepto funciona como una brújula: imagina que el planeta se equilibrara sobre un punto donde cada fragmento de vegetación tuviera un peso proporcional a su densidad de hojas.
Al monitorear este punto a través de satélites y modelos climáticos, la ciencia detecto una oscilación natural: en julio, el centro verde alcanza su punto más al norte, situándose cerca de Islandia, y en marzo, se desplaza hacia el sur, ubicándose frente a las costas de Liberia.
Sin embargo, más allá de este vaivén estacional, los datos revelan una tendencia alarmante hacia el noreste que no estaba prevista inicialmente en las hipótesis de los científicos.
El CO₂ y el "reverdecimiento" global como motores del cambio
La causa principal de este movimiento parece ser el incremento de las concentraciones de CO₂ en la atmósfera. El dióxido de carbono actúa como un fertilizante que potencia la fotosíntesis, lo que genera un fenómeno conocido como reverdecimiento global.
Este exceso de nutrientes, sumado a temperaturas más altas que provocan inviernos más suaves y temporadas de crecimiento más largas, está permitiendo que la vegetación se vuelva más densa en regiones antes menos exuberantes.
El desplazamiento hacia el este está vinculado particularmente a focos de verdor pronunciados en India, China, Europa y Rusia.
Una asimetría preocupante entre hemisferios
Uno de los hallazgos más sorprendentes es que, a diferencia del norte, el hemisferio sur no muestra un desplazamiento equivalente. Esta asimetría refuerza la idea de que el hemisferio norte concentra actualmente la mayor dinámica de cambio en la vegetación terrestre debido al impacto climático.
Una brújula para el futuro del sistema terrestre
Esta nueva metodología no se limita solo a las plantas. El marco teórico diseñado por expertos como el profesor Gustau Camps-Valls puede adaptarse para monitorear otros signos vitales del planeta, como:
- Olas azules: para seguir cambios en los océanos.
- Olas rojas: para rastrear anomalías térmicas.
En definitiva, la ciencia cuenta ahora con una herramienta precisa para medir cómo se reorganiza la superficie viva del planeta en un contexto de calentamiento global constante, conectando factores como la biodiversidad, las sequías y las migraciones animales