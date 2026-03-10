Un café argentino fue elegido entre los más legendarios del planeta

De la Ilustración a la mesa del siglo XXI

En estos santuarios, como el Le Procope en París o el Café Central en Viena, la estética es apenas la superficie. En los siglos XVIII y XIX, estos puntos de encuentro funcionaban como el "internet" de su época: eran centros clandestinos donde se gestó la Revolución Francesa, se debatió la Ilustración y los espías exiliados intercambiaban secretos entre susurros. Entrar a uno de estos negocios no era simplemente pedir una infusión; era suscribirse a una ideología, a un movimiento artístico o a una insurrección inminente.