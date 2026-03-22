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Un auto se subió a la peatonal de la Casa Histórica y causó revuelo esta madrugada

El conductor, de 23 años, fue sometido a controles de alcoholemia.

Un auto se subió a la peatonal de la Casa Histórica y causó revuelo esta madrugada
Hace 1 Hs

Un conductor fue demorado esta madrugada después de haber subido con su auto por la peatonal de la Casa Histórica, ubicada en Congreso al 100 del microcentro tucumano. 

Minutos después de las 5, desde el Centro de Monitoreo 911, advirtieron que un Chevrolet Cruze Premier circulaba por el histórico paseo, por lo que dio reporte al personal policial apostado en la zona.

Al llegar al lugar, los efectivos lograron que el conductor, de 23 años, detuviera la marcha y que el vehículo fuera trasladado con una grúa.

De acuerdo con el parte policial, el joven fue identificado como Elio Giacosa. Minutos más tarde, el conductor fue sometido a los test de alcoholemia. 

Siempre según el informe de la Policía, no se habrían registrado heridos y solamente hubo daños materiales en el rodado involucrado en la escena. 

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