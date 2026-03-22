Agenda de TV del domingo: dónde ver en vivo Estudiantes (RC) vs River Plate y Boca Junios vs Instituto

Real Madrid y Atlético de Madrid juegan el Derbi y se completa la fecha en la Primera Nacional.

A CÓRDOBA. River Plate buscará ante Estudiantes RC, el peor equipo del torneo, remontar posiciones en el Apertura.
Agenda de TV y streaming del domingo 22 de marzo

LaLiga

10: Barcelona-Rayo Vallecano (DSports)

12.15: Celta de Vigo-Alavés (ESPN 4)

14.30: Athletic Club-Real Betis (Disney +)

17: Real Madrid-Atlético de Madrid (ESPN)

Premier League

11.15: Tottenham Hotspur-Nottingham Forest (Disney +)

11.15: Aston Villa-West Ham United (ESPN)

Bundesliga

11.30: 1. FSV Mainz 05-Eintracht Frankfurt (ESPN 3)

13.30: FC St. Pauli-Freiburg (Disney +)

15.30: Augsburg-VfB Stuttgart (Disney +)

Ligue 1

13.15: Marseille-Lille (Disney +)

13.15: Rennes-Metz (Disney +)

13.15: Paris FC-Le Havre (Disney +)

16.45: Nantes-Strasbourg (Disney +)

Carabao Cup

13.30: Arsenal-Manchester City (ESPN)

MLS

14: New York City FC-Inter Miami (Apple TV)

Serie A

14: Roma-Lecce (ESPN 3)

16.45: Fiorentina-Inter (ESPN 3)

Liga Profesional

15.30: Sarmiento-Aldosivi (ESPN Premium)

17.45: Estudiantes Río Cuarto-River Plate (TNT Sports)

20: Boca Juniors-Instituto (ESPN Premium)

22.15: Argentinos Juniors-Platense (TNT Sports)

22.15: Independiente Rivadavia-Rosario Central (ESPN Premium)

Primera Nacional

16: Patronato-Colegiales (LPF Play)

16: Temperley-Atlanta (LPF Play)

16: Chacarita Juniors-Atlético Rafaela (LPF Play)

16: San Telmo-Colón (LPF Play)

17: Güemes-Agropecuario (LPF Play)

17: Central Norte (S)-All Boys (LPF Play)

19: Deportivo Maipú-Midland (LPF Play)

Lo más popular
Sexualmente hablando: envejecer con sexualidad
1

Sexualmente hablando: envejecer con sexualidad

En La Madrid pagaron justos por pecadores
2

En La Madrid pagaron justos por pecadores

Tras la caída del gomero histórico: el arbolado urbano está bajo debate abierto en Tucumán
3

Tras la caída del gomero histórico: el arbolado urbano está bajo debate abierto en Tucumán

Presunto tráfico de influencias: confirman el juez
4

Presunto tráfico de influencias: confirman el juez

Guillermo Suárez Mason: “Si lo contás, te mato”
5

Guillermo Suárez Mason: “Si lo contás, te mato”

Ricardo Arriazu: “En la economía argentina se evidencia un cambio estructural”
6

Ricardo Arriazu: “En la economía argentina se evidencia un cambio estructural”

Más Noticias
Guillermo Suárez Mason: “Si lo contás, te mato”

Guillermo Suárez Mason: “Si lo contás, te mato”

Tucumán Central debuta en el Federal A: horario y todo lo que tenés que saber

Tucumán Central debuta en el Federal A: horario y todo lo que tenés que saber

Ricardo Arriazu: “En la economía argentina se evidencia un cambio estructural”

Ricardo Arriazu: “En la economía argentina se evidencia un cambio estructural”

En La Madrid pagaron justos por pecadores

En La Madrid pagaron justos por pecadores

La inundación, un “costo” millonario con cifras que resta determinar

La inundación, un “costo” millonario con cifras que resta determinar

Tras la caída del gomero histórico: el arbolado urbano está bajo debate abierto en Tucumán

Tras la caída del gomero histórico: el arbolado urbano está bajo debate abierto en Tucumán

Presunto tráfico de influencias: confirman el juez

Presunto tráfico de influencias: confirman el juez

Sexualmente hablando: envejecer con sexualidad

Sexualmente hablando: envejecer con sexualidad

