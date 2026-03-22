Agenda de TV del domingo: dónde ver en vivo Estudiantes (RC) vs River Plate y Boca Junios vs Instituto

Agenda de TV y streaming del domingo 22 de marzo
LaLiga
10: Barcelona-Rayo Vallecano (DSports)
12.15: Celta de Vigo-Alavés (ESPN 4)
14.30: Athletic Club-Real Betis (Disney +)
17: Real Madrid-Atlético de Madrid (ESPN)
Premier League
11.15: Tottenham Hotspur-Nottingham Forest (Disney +)
11.15: Aston Villa-West Ham United (ESPN)
Bundesliga
11.30: 1. FSV Mainz 05-Eintracht Frankfurt (ESPN 3)
13.30: FC St. Pauli-Freiburg (Disney +)
15.30: Augsburg-VfB Stuttgart (Disney +)
Ligue 1
13.15: Marseille-Lille (Disney +)
13.15: Rennes-Metz (Disney +)
13.15: Paris FC-Le Havre (Disney +)
16.45: Nantes-Strasbourg (Disney +)
Carabao Cup
13.30: Arsenal-Manchester City (ESPN)
MLS
14: New York City FC-Inter Miami (Apple TV)
Serie A
14: Roma-Lecce (ESPN 3)
16.45: Fiorentina-Inter (ESPN 3)
Liga Profesional
15.30: Sarmiento-Aldosivi (ESPN Premium)
17.45: Estudiantes Río Cuarto-River Plate (TNT Sports)
20: Boca Juniors-Instituto (ESPN Premium)
22.15: Argentinos Juniors-Platense (TNT Sports)
22.15: Independiente Rivadavia-Rosario Central (ESPN Premium)
Primera Nacional
16: Patronato-Colegiales (LPF Play)
16: Temperley-Atlanta (LPF Play)
16: Chacarita Juniors-Atlético Rafaela (LPF Play)
16: San Telmo-Colón (LPF Play)
17: Güemes-Agropecuario (LPF Play)
17: Central Norte (S)-All Boys (LPF Play)
19: Deportivo Maipú-Midland (LPF Play)