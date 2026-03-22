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Cartas de lectores IV: un clásico de la noche tucumana
Hace 1 Hs

La ex confitería bailable “Togo“, ubicada en la terraza del edificio del Instituto de Previsión Social de Tucumán, en calle Las Piedras esquina 9 de Julio, es un lugar que evoca recuerdos y emociones de una época pasada. Aunque no la conocí personalmente debido a mi edad, he escuchado historias de personas que frecuentaban a esa famosa confitería en la década de 1950. El edificio que se terminó de edificar en octubre del año 1952, originariamente para departamentos para viviendas y hoy alberga oficinas públicas. Togo funcionó en la terraza durante algunos años en los 50, siendo un lugar emblemático de la vida nocturna. Imagino que la terraza, con su vista panorámica de la ciudad, era el escenario perfecto para una noche de diversión y socialización.

Rodolfo Ruarte                                                                      

Las Heras 516 - S. M. de Tucumán

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