Con presencia tucumana, Las Yaguaretés ganaron en su debut en el Seven de Montevideo

No obstante, la derrota no desvió el foco del seleccionado. El cierre de la jornada devolvió la sonrisa a las argentinas en un partido de locos frente a China. Pese a que el equipo nacional lideró durante gran parte del choque, el combinado asiático logró empatar sobre el final, forzando nuevamente la prórroga. En esa instancia apareció la jerarquía individual: Virginia Brígido encaró en una maniobra personal brillante para sellar el 22-17 final.