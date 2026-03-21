Con presencia tucumana, Las Yaguaretés ganaron en su debut en el Seven de Montevideo
El seleccionado argentino femenino superó una exigente jornada inicial en Montevideo, con triunfos ante Brasil y China y una ajustada caída frente a Kenia. Con protagonismo de Azul Medina y Candela Delgado, el equipo buscará esta tarde meterse en la pelea por el título.
Con las tucumanas Azul Medina y Candela Delgado, y tras la histórica consagración en Nairobi, Las Yaguaretés iniciaron su camino en el Seven de Montevideo con una actuación sólida. La jornada inaugural estuvo marcada por la lluvia torrencial que azotó la capital uruguaya, lo que obligó a un desgaste físico adicional.
El estreno fue una batalla táctica frente a Brasil, donde ninguno de los dos equipos pudo romper la paridad, llevando la definición al tiempo suplementario. En esa instancia de “muerte súbita”, Paula Pedrozo se vistió de heroína para sentenciar el 12-7 definitivo tras una jugada colectiva.
El segundo turno trajo el único trago amargo del día ante Kenia. En un duelo sumamente físico, las africanas lograron imponer condiciones en el juego de quiebre. A pesar de los tries de Malena Díaz y Josefina Padellaro, quienes anotaron para el equipo albiceleste, Kenia aprovechó la última posesión del encuentro para dar vuelta el marcador y llevarse el triunfo por un ajustado 12-10.
No obstante, la derrota no desvió el foco del seleccionado. El cierre de la jornada devolvió la sonrisa a las argentinas en un partido de locos frente a China. Pese a que el equipo nacional lideró durante gran parte del choque, el combinado asiático logró empatar sobre el final, forzando nuevamente la prórroga. En esa instancia apareció la jerarquía individual: Virginia Brígido encaró en una maniobra personal brillante para sellar el 22-17 final.
Mañana por la tarde, las Yaguaretés buscarán un nuevo título cuando enfrenten a España, desde las 14:46, y a Sudáfrica, a partir de las 17:39.