Secciones
DeportesMás deportes

Duelo de titanes en el especial del turf tucumano

Show Goes On, Golden Warrior y Suffok se enfrentarán en el cotejo jerárquico de 1.400 metros. La jornada se iniciará a las 15 y contará con 10 competencias. La prueba central se largará a las 20.

VA POR LA RECUPERACIÓN. El zaino Show Goes On, conducido por Francisco "Polito" Brito, intentará reencontrarse con la victoria.
Por Carlos Chirino

Habrá duelo de titanes en el turf local. El especial “Otoño”, la prueba más importante de la jornada turfística que se llevará a cabo en el hipódromo tucumano, reunirá a varios de los mejores ejemplares adultos de la región.

La competencia de 1.400 metros, programada en el noveno turno (a las 20), reunió a cuatro tucumanos y a tres santiagueños.

Show Goes On intentará reencontrarse con la victoria y dejar atrás su última actuación. El defensor de la caballeriza “Abuela Teté” no rindió lo esperado el 8 de marzo, oportunidad en la que arribó tercero a 14 largos de Bequepingo, en 1’32”1/5 para las 15 cuadras. Antes había vencido por siete cuerpos a Golden Warrior, en 1’24”3/5 para los 1.500 metros.

Golden Warrior es otro de los animadores de lujo. El hijo de Santillano buscará tomarse revancha de Show Goes On y de seguir por la senda de la victoria, ya que luego de escoltar al candidato, le ganó por cuatro largos a Bequepingo, en 1’31”3/5 para los 1.500 metros.

Suffok, consagrado como el mejor fondista de 2025, reaparecerá luego de casi tres meses, ya que su última actuación fue el 28 de diciembre, cuando triunfó en el clásico “Carlos Pellegrini”. Durante la temporada pasada, el zaino de la caballeriza “L.C.J.” ganó las carreras más importantes de la temporada: el Gran Premio “Batalla de Tucumán” y el clásico “Aniversario de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán”. El descendiente de Forge es un notable fondista, por lo que los 1.400 metros del especial no lo favorecen, aunque puede hacer pelear su notable jerarquía.

En el sexto turno del mitin (a las 18) se disputará otra carrera que genera mucha expectativa. Se trata del premio “Ángel Rivero”, donde los ejemplares de la nueva generación competirán por primera vez un cotejo con codo. La potranca Holly se perfila como la principal candidata. La hija de Nicholas deslumbró en su debut, oportunidad en la que venció por 11 cuerpos a Envidiado Time, en el tiempo récord de 38” 2/5 para los 700 metros.

Truman Capote (triunfó en su segunda presentación) y el debutante Immanuel aparecen como los rivales más exigentes.

El programa completo de la jornada, con candidatos en de cada carrera, es el siguiente:

PRIMERA CARRERA

(1.000 metros-15 hs.)

PREMIO “SANTOS OÑATE”

caballo            peso                jockey

1 J BE PEANUT           56             Sergio Barrionuevo

2 GRAND CARO          56             Héctor Suárez

3 MIEL ESCONDIDA      56             Francisco Brito

4 LA KEYNESIANA        56             José Vizcarra

5 NAYLA PLUS            56             Matías Rodríguez

6 ABRA DEL HINOJO    56             Julián Bethencourt

7 ISLAND EXPRESS      56             Lautaro Ponce

8 CHICA DE BLANCO   56             Benjamín Ossan

9 ISLA BONITA            56             Brandon Suárez

Candidato: (4) LA KEYNESIANA

SEGUNDA CARRERA

(1.300 metros-15.35 hs.)

PREMIO “HÉCTOR PORCIEL”

caballo            peso                jockey

1 LORD LANCELOT      54             Sergio Barrionuevo

2 DUPLEXER               54             Facundo Morán

3 SEEKING MONEY       56             Cristian Caram

4 AMIGUITA BATACLANA             54             Héctor Suárez

5 LONG VIEW              54             José Vizcarra

6 CARO AMICI            56             X X

7 EL MOONWALK        54             Francisco Brito

Candidato: (4) AMIGUITA BATACLANA

TERCERA CARRERA

(1.300 metros-16.10 hs.)

PREMIO “LUIS ALBERTO TEBES”

caballo            peso                jockey

1 OWEN MAGIC           56             Ismael Gauna

2 FUGITIVE BOONE       52             Sergio Barrionuevo

3 WIND VISION            54             Francisco Brito

4 EUFEMIO 54             Facundo Morán

5 NORTEÑO FOR SALE 52             Brandon Suárez

6 EVROS TAMA           54             José Vizcarra

7 GRAND LUCRE         54             Héctor Suárez

Candidato: (3) WIND VISION

CUARTA CARRERA

(800 metros-16.45 hs.)

PREMIO “CARLOS VALENTÍN ROMERO”

caballo            peso                jockey

1 ILDO       58             Pablo Alarcón

2 GIULIE IS A BOMB     53             Ángel Vai

3 ROJO DE RECOLETA  55             Carlos Schultheis

4 POLAQUITA LOVE      56             Francisco Brito

5 BODRUM 58             Kevin Olivera

6 GRAND SILVERIO      58             Héctor Suarez

7 HUGE IMPACT          55             José Vizcarra

8 MYSTICAL MAN        55             X X

9 APLAUDIME             55             Facundo Navarro

10 ESSAY MY NAME    55             Brandon Suárez

11 BASKO DOMONET   58             X X

12 PICASSO JOY          58             Cristian Caram

13 VALLE CANDY        56             Mariana Paz

14 DIPINTO 55             Lucas González

Candidato: (12) PICASSO JOY

QUINTA CARRERA

(1.200 metros-17.20 hs.)

PREMIO “NÉSTOR F. SALCEDO”

caballo            peso                jockey

1 VECNER  54             Ángel Vai

2 MUNDO DANIEL        56             Cristian Caram

3 ELLA DICE               57             Benjamín Ossan

4 SEGUILA A FULL       57             José Vizcarra

5 PRIDE CANDY           56             Facundo Navarro

6 STORM FORCE         56             Sergio Barrionuevo

7 AMIGUITO ECUATORIANO           56             Héctor Suárez

8 FUMIKOMI               56             Pablo Alarcón

9 BLESSED AGAIN       55             X X

10 EMPEROR JACK      56             Walter Marrades

Candidato: (7) AMIGUITO ECUATORIANO

SEXTA CARRERA

(1.000 metros-18 hs.)

PREMIO “ÁNGEL R. RIVERO”

caballo            peso                jockey

1 TESTIGO FALSO        55             Sergio Barrionuevo

2 PNEURUS                55             Pablo Alarcón

3 HOLLY    55             Francisco Brito

4 PURPLE KING           55             Ángel Vai

5 PUERTO MAGNO       55             X X

6 SICINIUS  55             Walter Marrades

7 TRUMAN CAPOTE     57             Facundo Navarro

8 AIRE Y MAR             55             Héctor Suárez

9 IMPERIAL GOLDEN    55             Alan Medina

10 EL DUENDE SOÑADOR             55             Julián Bethencourt

11 IMMANUEL            55             José Vizcarra

Candidato: (3) HOLLY

SÉPTIMA CARRERA

(1.300 metros-18.40 hs.)

PREMIO “MARCELO AZTARAYN”

caballo            peso                jockey

1 Q JOTE    56             Matías Rodríguez

2 HUMOR AMIGO        56             Ángel Vai

3 SOL POR NORMA      56             José Vizcarra

4 SMOKING BLACK      56             Cristian Caram

5 GUIDO RIM              56             Francisco Brito

6 PIU RIMOUT             57             Héctor Suárez

7 HERMANO DEL ALMA               56             Sergio Barrionuevo

8 MUÑECA TEXANA     57             Alan Medina

Candidato: (1) Q JOTE

OCTAVA CARRERA

(1.400 metros-19.20 hs.)

PREMIO “PABLO CORBALÁN”

caballo            peso                jockey

1 STAVROS DREAM     54             Héctor Suárez

2 FRENCH LOVER        57             Sergio Barrionuevo

3 THE COACH             54             Walter Marrades

4 ALTRUISMO             54             José Vizcarra

5 MORNING JAZZ        57             Francisco Brito

6 EL BARBA ROJA       54             Facundo Navarro

7 MONTESQUIEU         57             X X

Candidato: (1) STAVROS DREAM

NOVENA CARRERA

(1.400 metros-20 hs.)

ESPECIAL “OTOÑO”

caballo            peso                jockey

1 SHOW GOES ON        57             Francisco Brito

2 GOLDEN WARRIOR    58             Walter Marrades

3 TRENDIC TOPIC        56             Facundo Navarro

4 SUFFOK   59             Facundo Morán

5 PURE DABSTER        55             José Vizcarra

6 GARDELITO              55             Sergio Barrionuevo

7 NOTTAMBULO          55             Héctor Suárez

Candidato: (1) SHOW GOES ON

DÉCIMA CARRERA

(1.300 metros-20.40 hs.)

PREMIO “JULIÁN ANTCHAGNO”

caballo            peso                jockey

1 SUPREMO PRIZE       56             X X

2 LIFE JACKET            56             Sergio Barrionuevo

3 WATERLIGHT           57             Facundo Morán

4 FULGENTE               56             Roberto Robledo

5 PENKY SEA              56             X X

6 MUY CONFIABLE      56             Matías Rodríguez

7 PICANTE SOY           56             Cristian Caram

8 TALENTO EMBRUJADO              56             Pablo Alarcón

9 CENTELLA BIG PRIZE 56             Walter Figueroa

10 HI BUNNI               56             Francisco Brito

11 EVER MORE           56             José Vizcarra

12 TIERNO DE ALMA    56             Julián Bethencourt

13 GLANIADOR           56             Héctor Suárez

Candidato: (12) TIERNO DEL ALMA

Temas Club Caja Popular de Ahorros de TucumánHipódromo de TucumánJockey Club de TucumánGran Premio Batalla de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
