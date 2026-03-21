Duelo de titanes en el especial del turf tucumano

Habrá duelo de titanes en el turf local. El especial “Otoño”, la prueba más importante de la jornada turfística que se llevará a cabo en el hipódromo tucumano, reunirá a varios de los mejores ejemplares adultos de la región.
La competencia de 1.400 metros, programada en el noveno turno (a las 20), reunió a cuatro tucumanos y a tres santiagueños.
Show Goes On intentará reencontrarse con la victoria y dejar atrás su última actuación. El defensor de la caballeriza “Abuela Teté” no rindió lo esperado el 8 de marzo, oportunidad en la que arribó tercero a 14 largos de Bequepingo, en 1’32”1/5 para las 15 cuadras. Antes había vencido por siete cuerpos a Golden Warrior, en 1’24”3/5 para los 1.500 metros.
Golden Warrior es otro de los animadores de lujo. El hijo de Santillano buscará tomarse revancha de Show Goes On y de seguir por la senda de la victoria, ya que luego de escoltar al candidato, le ganó por cuatro largos a Bequepingo, en 1’31”3/5 para los 1.500 metros.
Suffok, consagrado como el mejor fondista de 2025, reaparecerá luego de casi tres meses, ya que su última actuación fue el 28 de diciembre, cuando triunfó en el clásico “Carlos Pellegrini”. Durante la temporada pasada, el zaino de la caballeriza “L.C.J.” ganó las carreras más importantes de la temporada: el Gran Premio “Batalla de Tucumán” y el clásico “Aniversario de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán”. El descendiente de Forge es un notable fondista, por lo que los 1.400 metros del especial no lo favorecen, aunque puede hacer pelear su notable jerarquía.
En el sexto turno del mitin (a las 18) se disputará otra carrera que genera mucha expectativa. Se trata del premio “Ángel Rivero”, donde los ejemplares de la nueva generación competirán por primera vez un cotejo con codo. La potranca Holly se perfila como la principal candidata. La hija de Nicholas deslumbró en su debut, oportunidad en la que venció por 11 cuerpos a Envidiado Time, en el tiempo récord de 38” 2/5 para los 700 metros.
Truman Capote (triunfó en su segunda presentación) y el debutante Immanuel aparecen como los rivales más exigentes.
El programa completo de la jornada, con candidatos en de cada carrera, es el siguiente:
PRIMERA CARRERA
(1.000 metros-15 hs.)
PREMIO “SANTOS OÑATE”
caballo peso jockey
1 J BE PEANUT 56 Sergio Barrionuevo
2 GRAND CARO 56 Héctor Suárez
3 MIEL ESCONDIDA 56 Francisco Brito
4 LA KEYNESIANA 56 José Vizcarra
5 NAYLA PLUS 56 Matías Rodríguez
6 ABRA DEL HINOJO 56 Julián Bethencourt
7 ISLAND EXPRESS 56 Lautaro Ponce
8 CHICA DE BLANCO 56 Benjamín Ossan
9 ISLA BONITA 56 Brandon Suárez
Candidato: (4) LA KEYNESIANA
SEGUNDA CARRERA
(1.300 metros-15.35 hs.)
PREMIO “HÉCTOR PORCIEL”
caballo peso jockey
1 LORD LANCELOT 54 Sergio Barrionuevo
2 DUPLEXER 54 Facundo Morán
3 SEEKING MONEY 56 Cristian Caram
4 AMIGUITA BATACLANA 54 Héctor Suárez
5 LONG VIEW 54 José Vizcarra
6 CARO AMICI 56 X X
7 EL MOONWALK 54 Francisco Brito
Candidato: (4) AMIGUITA BATACLANA
TERCERA CARRERA
(1.300 metros-16.10 hs.)
PREMIO “LUIS ALBERTO TEBES”
caballo peso jockey
1 OWEN MAGIC 56 Ismael Gauna
2 FUGITIVE BOONE 52 Sergio Barrionuevo
3 WIND VISION 54 Francisco Brito
4 EUFEMIO 54 Facundo Morán
5 NORTEÑO FOR SALE 52 Brandon Suárez
6 EVROS TAMA 54 José Vizcarra
7 GRAND LUCRE 54 Héctor Suárez
Candidato: (3) WIND VISION
CUARTA CARRERA
(800 metros-16.45 hs.)
PREMIO “CARLOS VALENTÍN ROMERO”
caballo peso jockey
1 ILDO 58 Pablo Alarcón
2 GIULIE IS A BOMB 53 Ángel Vai
3 ROJO DE RECOLETA 55 Carlos Schultheis
4 POLAQUITA LOVE 56 Francisco Brito
5 BODRUM 58 Kevin Olivera
6 GRAND SILVERIO 58 Héctor Suarez
7 HUGE IMPACT 55 José Vizcarra
8 MYSTICAL MAN 55 X X
9 APLAUDIME 55 Facundo Navarro
10 ESSAY MY NAME 55 Brandon Suárez
11 BASKO DOMONET 58 X X
12 PICASSO JOY 58 Cristian Caram
13 VALLE CANDY 56 Mariana Paz
14 DIPINTO 55 Lucas González
Candidato: (12) PICASSO JOY
QUINTA CARRERA
(1.200 metros-17.20 hs.)
PREMIO “NÉSTOR F. SALCEDO”
caballo peso jockey
1 VECNER 54 Ángel Vai
2 MUNDO DANIEL 56 Cristian Caram
3 ELLA DICE 57 Benjamín Ossan
4 SEGUILA A FULL 57 José Vizcarra
5 PRIDE CANDY 56 Facundo Navarro
6 STORM FORCE 56 Sergio Barrionuevo
7 AMIGUITO ECUATORIANO 56 Héctor Suárez
8 FUMIKOMI 56 Pablo Alarcón
9 BLESSED AGAIN 55 X X
10 EMPEROR JACK 56 Walter Marrades
Candidato: (7) AMIGUITO ECUATORIANO
SEXTA CARRERA
(1.000 metros-18 hs.)
PREMIO “ÁNGEL R. RIVERO”
caballo peso jockey
1 TESTIGO FALSO 55 Sergio Barrionuevo
2 PNEURUS 55 Pablo Alarcón
3 HOLLY 55 Francisco Brito
4 PURPLE KING 55 Ángel Vai
5 PUERTO MAGNO 55 X X
6 SICINIUS 55 Walter Marrades
7 TRUMAN CAPOTE 57 Facundo Navarro
8 AIRE Y MAR 55 Héctor Suárez
9 IMPERIAL GOLDEN 55 Alan Medina
10 EL DUENDE SOÑADOR 55 Julián Bethencourt
11 IMMANUEL 55 José Vizcarra
Candidato: (3) HOLLY
SÉPTIMA CARRERA
(1.300 metros-18.40 hs.)
PREMIO “MARCELO AZTARAYN”
caballo peso jockey
1 Q JOTE 56 Matías Rodríguez
2 HUMOR AMIGO 56 Ángel Vai
3 SOL POR NORMA 56 José Vizcarra
4 SMOKING BLACK 56 Cristian Caram
5 GUIDO RIM 56 Francisco Brito
6 PIU RIMOUT 57 Héctor Suárez
7 HERMANO DEL ALMA 56 Sergio Barrionuevo
8 MUÑECA TEXANA 57 Alan Medina
Candidato: (1) Q JOTE
OCTAVA CARRERA
(1.400 metros-19.20 hs.)
PREMIO “PABLO CORBALÁN”
caballo peso jockey
1 STAVROS DREAM 54 Héctor Suárez
2 FRENCH LOVER 57 Sergio Barrionuevo
3 THE COACH 54 Walter Marrades
4 ALTRUISMO 54 José Vizcarra
5 MORNING JAZZ 57 Francisco Brito
6 EL BARBA ROJA 54 Facundo Navarro
7 MONTESQUIEU 57 X X
Candidato: (1) STAVROS DREAM
NOVENA CARRERA
(1.400 metros-20 hs.)
ESPECIAL “OTOÑO”
caballo peso jockey
1 SHOW GOES ON 57 Francisco Brito
2 GOLDEN WARRIOR 58 Walter Marrades
3 TRENDIC TOPIC 56 Facundo Navarro
4 SUFFOK 59 Facundo Morán
5 PURE DABSTER 55 José Vizcarra
6 GARDELITO 55 Sergio Barrionuevo
7 NOTTAMBULO 55 Héctor Suárez
Candidato: (1) SHOW GOES ON
DÉCIMA CARRERA
(1.300 metros-20.40 hs.)
PREMIO “JULIÁN ANTCHAGNO”
caballo peso jockey
1 SUPREMO PRIZE 56 X X
2 LIFE JACKET 56 Sergio Barrionuevo
3 WATERLIGHT 57 Facundo Morán
4 FULGENTE 56 Roberto Robledo
5 PENKY SEA 56 X X
6 MUY CONFIABLE 56 Matías Rodríguez
7 PICANTE SOY 56 Cristian Caram
8 TALENTO EMBRUJADO 56 Pablo Alarcón
9 CENTELLA BIG PRIZE 56 Walter Figueroa
10 HI BUNNI 56 Francisco Brito
11 EVER MORE 56 José Vizcarra
12 TIERNO DE ALMA 56 Julián Bethencourt
13 GLANIADOR 56 Héctor Suárez
Candidato: (12) TIERNO DEL ALMA