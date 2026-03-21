Tarucas visibilizó el Día del Síndrome de Down con medias disparejas

No fue un detalle menor ni una simple elección estética. Antes del partido frente a Yacaré XV, los jugadores de Tarucas pisaron el campo de juego con medias de distintos colores. El gesto, visible y llamativo, formó parte de una acción de concientización por el Día Mundial del Síndrome de Down, que se celebra cada 21 de marzo en todo el mundo.
La iniciativa, conocida como “medias disparejas”, busca transmitir un mensaje claro: todas las personas son diferentes y esa diversidad es un valor que enriquece a la sociedad. En ese marco, la franquicia decidió sumarse a la campaña global con una acción que no pasó desapercibida en Corrientes.
La propuesta surgió desde el propio plantel y el staff de Tarucas, y contó con el acompañamiento de la organización del Súper Rugby Américas. Más allá de lo simbólico, el objetivo fue instalar el tema y generar reflexión tanto dentro como fuera de la cancha.
“Tarucas como organización y como equipo siente que no debe quedar afuera de un día como hoy, en el cual buscamos no solo visibilizar el síndrome de Down, sino también reafirmar nuestro compromiso con el respeto y la igualdad de oportunidades”, explicó Pablo Pérez Toranzo, mánager de la franquicia.
En la misma línea, destacó la importancia de sostener este tipo de mensajes en el tiempo: “Es fundamental que esta temática forme parte de nuestros diálogos diarios y que cada uno pueda aportar desde su lugar”.
La elección de la fecha tiene un significado particular. El 21 de marzo fue establecido por Naciones Unidas en referencia a la triplicación del cromosoma 21, condición genética que caracteriza al síndrome de Down. A partir de allí, el uso de medias diferentes se convirtió en un símbolo de aceptación y diversidad.
En una jornada marcada por la competencia, Tarucas dejó en claro que su identidad también se construye fuera del resultado. Porque, más allá del juego, hay mensajes que merecen ser visibilizados. Y a veces, un gesto simple puede decir mucho más que cualquier marcador.