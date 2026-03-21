Tarucas resistió la reacción de Yacaré XV y se quedó con un triunfo clave en Corrientes

18:23 hs

¡Ganó Tarucas!

El equipo de Álvaro Galindo se quedó con una victoria muy trabajada en Corrientes y derrotó 28-22 a Yacaré XV en un cierre cargado de tensión.

El conjunto tucumano dominó gran parte del encuentro y construyó una ventaja sólida, aunque en el complemento sufrió la reacción del local y tuvo que resistir hasta el final para asegurar el triunfo.