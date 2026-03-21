Tarucas resistió la reacción de Yacaré XV y se quedó con un triunfo clave en Corrientes
Voces postpartido
"Yacaré es un equipo que no baja los brazos. Jugamos un muy buen primer tiempo, con formaciones fijas y complicamos mucho al rival. En el segundo tiempo ellos jugaron muy bien y no pudimos controlarlos. El triunfo se dio porque corrimos los 80 minutos", destacó Tomás Dande tras la victoria de Tarucas.
Voces postpartido
"Me gustó mucho que empezamos controlando la pelota, marcamos la diferencia y arriesgamos mucho más. En el segundo tiempo nos costó volver a las bases. Por suerte sacamos mucha diferencia y eso nos permitió ganar el partido", analizó Matías Sauze tras el triunfo de Tarucas en Corrientes.
¡Ganó Tarucas!
El equipo de Álvaro Galindo se quedó con una victoria muy trabajada en Corrientes y derrotó 28-22 a Yacaré XV en un cierre cargado de tensión.
El conjunto tucumano dominó gran parte del encuentro y construyó una ventaja sólida, aunque en el complemento sufrió la reacción del local y tuvo que resistir hasta el final para asegurar el triunfo.
37' ST: ¡Partido al rojo vivo!
Arturo López apoyó el try para Yacaré XV sobre la punta derecha y le puso máxima emoción al cierre en Corrientes. Joaquín Lamas no logró la conversión, pero la diferencia se reduce al mínimo.
Tarucas gana 28-22 y el final es completamente abierto.
35' ST: Expulsión en Yacaré XV
Nicolás Toth vio la tarjeta roja tras cometer un tackle alto y deja a su equipo con un jugador menos en el tramo final del partido. Golpe duro para el conjunto local, que deberá afrontar el cierre en inferioridad numérica.
27' ST: Yacaré se mete en partido
Juan Cruz Strada apoyó el try para el conjunto local y luegLamas se encargó de la conversión, achicando la diferencia en Corrientes.
Ahora, Tarucas gana 28-17 y el cierre se vuelve cada vez más abierto.
25' ST: Galindo mete mano en el equipo
Estanislao Pregot ingresa en lugar de Matías Sauze. Nuevo ajuste en Tarucas para sostener la intensidad en un contexto cada vez más exigente por el clima y el desgaste.
21' ST: La lluvia irrumpe y condiciona el juego
Un intenso chaparrón cae sobre Aranduroga y empieza a influir directamente en el desarrollo del partido. La pelota se vuelve más difícil de manejar y el trámite se perfila más físico y cerrado en este tramo del complemento.
15' ST: Amarilla en Tarucas
Facundo Cardozo fue sancionado y deja al conjunto tucumano con un jugador menos. Momento delicado para la franquicia del NOA, que deberá sostener la ventaja en inferioridad numérica.
11' ST: Autocrítica en Yacaré
"Tuvimos un traspié al principio del partido que nos costó dos tries", reconoció Juan Ávila, entrenador asistente del conjunto local, al analizar el desarrollo del encuentro en Corrientes.
9' ST: Try para Yacaré XV
Juan Bautista Mernes apoyó el try para el conjunto local, que encontró premio a su mejor arranque en el segundo tiempo. Luego, Joaquín Lamas acertó la conversión y achicó aún más la diferencia.
Tarucas sigue arriba 28-10, pero Yacaré empieza a meterse en partido.
5' ST: Yacaré toma la iniciativa
En el arranque del complemento, el conjunto local intenta adueñarse de la posesión y jugar en campo rival. Tarucas, por su parte, se repliega y apuesta a sostener la ventaja desde la solidez defensiva.
¡En marcha el complemento!
Ya se juega el segundo tiempo en Corrientes. Yacaré pone la pelota en juego y Tarucas busca sostener la intensidad para liquidar el partido.
¡Final del primer tiempo!
Se cerraron los primeros 40 minutos en Corrientes con un claro dominio de Tarucas, que fue contundente y aprovechó cada oportunidad que generó.
El conjunto tucumano se va al descanso arriba 28-3 ante Yacaré XV, con una actuación sólida en todas sus líneas.
33' PT: El análisis desde el banco
"Están saliendo las cosas, los chicos han sido muy efectivos", expresó Diego Vidal, entrenador asistente de Tarucas, destacando el gran primer tramo del equipo tucumano en Corrientes.
29' PT: Cambio en Tarucas
Simón Pfister ingresa al campo de juego en reemplazo de Tomás Elizalde. Primer movimiento en el conjunto tucumano, que mantiene la intensidad pese a la amplia ventaja en el marcador.
23' PT: ¡Tarucas es una aplanadora!
Desde una salida rápida en mitad de cancha, Mateo Pasquini encontró los espacios y apoyó un nuevo try para el conjunto tucumano, que aprovecha cada oportunidad con una eficacia notable.
Ignacio Cerrutti volvió a convertir y estiró la ventaja. Tarucas golea 28-3 en Corrientes.
21' PT: ¡Otro golpe de Tarucas!
Luciano Acevedo apoyó un nuevo try para el conjunto tucumano, que sigue siendo ampliamente superior en Corrientes. Luego, Ignacio Cerrutti no falló en la conversión y estiró aún más la diferencia.Gana Tarucas 21 a 3 a Yacaré XV.
16 PT': Descuenta Yacaré
Joaquín Lamas aprovechó un penal a favor y sumó tres puntos para el conjunto local. Yacaré logra achicar la diferencia en un momento donde buscaba meterse en partido.
Tarucas continúa arriba: 14-3 en Corrientes.
13' PT: ¡Try de Tarucas!
Ignacio Marquieguez apoyó la conquista tras una buena secuencia ofensiva del conjunto tucumano, que volvió a golpear en Corrientes. Luego, Ignacio Cerrutti acertó la conversión y estiró la ventaja.
Tarucas se impone 14-0 sobre Yacaré y justifica en el resultado su dominio en el juego.
8' PT: Tarucas domina, pero le falta profundidad
El conjunto tucumano marca el ritmo del partido y gana en los puntos de contacto, pero no logra traducir ese dominio en situaciones claras cerca del ingoal. Le falta precisión en los últimos metros para ampliar la ventaja.
3' PT: ¡Try penal para Tarucas!
Los dirigidos por Galindo suman siete puntos automáticos y golpea de entrada en Corrientes. Tarucas toma la ventaja en un inicio muy efectivo, ganan los tucumanos 7 a 0.
¡Arrancó el partido!
Ya se juega en Corrientes. Tarucas y Yacaré XV disputan la quinta fecha del Súper Rugby Américas en Aranduroga, en un cruce que promete fricción y alta intensidad desde el inicio. La ovalada está en juego.
¡Equipos a la cancha!
Tarucas y Yacaré ya pisan el césped de Aranduroga en medio de un gran marco de público. Se termina la espera en Corrientes: todo listo para el inicio de un duelo que promete ser intenso, con dos equipos que necesitan imponer condiciones desde el primer minuto.
Un mensaje por la inclusión
Tarucas saldrá a la cancha con una media de cada color en conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down. El gesto busca visibilizar la importancia de la inclusión, la diversidad y el respeto, en una fecha que invita a reflexionar y generar conciencia dentro y fuera del deporte.
Tarucas entra en calor
El conjunto tucumano ya realiza los movimientos precompetitivos sobre el césped de Aranduroga. El campo de juego se encuentra húmedo por las constantes lluvias que ocurrieron durante el día.
¡Así forma Tarucas!
El equipo de Álvaro Galindo ya tiene su XV inicial confirmado para esta tarde.
Equipo confirmado en Yacaré XV
¿Cómo llega Yacaré?
Yacaré XV atraviesa un presente complejo: es el único equipo que aún no ganó en el torneo y necesita sumar con urgencia. Acumula cuatro puntos, tres de ellos por bonus defensivo, y buscará aprovechar su localía en Corrientes para cambiar la tendencia.
¿Cómo llega Tarucas?
El equipo de Álvaro Galindo llega golpeado tras perder el invicto en casa frente a Pampas en un duelo de alto voltaje, pero con la certeza de haber mostrado herramientas para competir. El equipo tucumano se caracteriza por un pack sólido y un juego físico que puede marcar diferencias en partidos cerrados.
Lo que tenés que saber
Tarucas visitará a Yacaré XV desde las 16:45, en la cancha de Aranduroga, en Corrientes, por la quinta fecha del Súper Rugby Américas 2026. El encuentro se podrá ver en vivo a través de Disney+ Premium y ESPN 3. El equipo dirigido por Álvaro Galindo buscará dejar atrás la derrota ante Pampas, que le cortó el invicto, mientras que el conjunto paraguayo intentará conseguir su primera victoria en el certamen.