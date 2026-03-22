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Ajedres: se realizó un torneo con más de 100 competidores en la Sociedad Sirio Libanesa

Se trató de la primera competencia de esta disciplina respaldada institucionalmente por el municipio para promover el ajedrez en distintos ámbitos de la ciudad.

Hace 4 Hs

Con la participación de más de 100 competidores en distintas categorías, se realizó  un torneo de ajedrez en la Sociedad Sirio Libanesa, organizado por la Federación Argentina de Ajedrez con el acompañamiento de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

Se trató de la primera competencia de esta disciplina respaldada institucionalmente por el municipio para promover el ajedrez en distintos ámbitos de la ciudad. La iniciativa comenzó a gestarse semanas atrás, durante una reunión encabezada por el secretario General, Rodrigo Gómez Tortosa, junto a representantes de clubes e instituciones vinculadas a esta práctica. Según explicó el funcionario, el objetivo es fortalecer un deporte que combina formación, inclusión y valores comunitarios.

Además, adelantó que la propuesta tendrá continuidad durante todo el año. “Este es el año del ajedrez en las escuelas, así que vamos a avanzar en diferentes acciones. Esperamos al menos un encuentro por mes y también llevar este deporte a las plazas”, indicó. 

El torneo se dividió en dos categorías simultáneas: una para adultos y otra para menores de 16 años, lo que permitió ampliar la participación y poner en valor el crecimiento de la disciplina en la provincia. El ajedrez tucumano está en plena expansión, con un aumento sostenido de clubes y la reciente conformación de una liga local con 14 equipos.

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