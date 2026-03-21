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Eugene, la jirafa de dos meses que enterneció al mundo con su divertido peinado

Eugene casi dobló su peso en solo dos meses y se espera que todo su primer año tenga un gran desarrollo físico.

Eugene, la jirafa de dos meses que enterneció al mundo con su divertido peinado Foto: Toledo Zoo & Aquarium
Hace 34 Min

A mediados de enero, el Toledo Zoo & Aquarium vivió una fiesta. Desde semanas atrás los preparativos ya habían iniciado para recibir al nuevo bebé que esperaba la jirafa Lily. Finalmente, el 17 de enero nació un macho al que los cuidadores del zoológico nombraron Eugene. De inmediato la pequeña jirafa se volvió viral, debido a la ternura que inspiró su despeinado look.

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Eugene es la primera cría de Lily y la segunda de su padre, Rocket. Tiene un hermano mayor, nacido hace tres años, a quien el zoológico también muestra en contacto con el recién nacido. Aunque su tamaño, comparado con el de otras jirafas, causa demasiada ternura, Eugene nació pesando cerca de 60 kilos y con una altura incluso mayor a la de un humano promedio.

La gestación de una jirafa toma aproximadamente 15 meses, según la organización Giraffe Conservation. Se calculan entre 453 y 464 días de embarazo. Como las jirafas paren de pie, la cría sufre el golpe de una caída de aproximadamente dos metros de altura. Pero de inmediato se ponen de pie y pueden correr hasta por una hora sin parar. Se alimentan de leche materna entre nueve y 12 meses.

Nacimiento y crecimiento de Eugene

Eugene nació con un divertido jopo que cautivó a miles de personas. El 23 de enero, a seis días de su nacimiento, fue presentado oficialmente al mundo en las redes sociales del zoológico estadounidense. En los primeros meses, el monitoreo tuvo éxito en lo que respecta a la relación de Eugene con sus padres y los demás miembros de la manada.

Eugene, la jirafa de dos meses que enterneció al mundo con su divertido peinado Foto: Toledo Zoo & Aquarium

El zoológico sigue mostrando el crecimiento de Eugene, sus días con su madre y su relación con su padre y hermano. En las redes sociales, sus apariciones son un éxito total. Mientras que las demás publicaciones pueden tener entre 500 y 1000 “me gusta”, las de Eugene pueden superar los 64.000 y, por supuesto, aparecen cientos de comentarios de los usuarios que siguen su historia.

Desde el zoológico también mostraron cuál fue la reacción de Franklin, el hermano mayor de Eugene, y bromearon con un supuesto desconcierto de su parte. Este viernes también se publicó un video de Eugene y su madre dándole la bienvenida a la primavera en el hemisferio norte. En su última evaluación, a dos meses de su nacimiento, se constató que ya pesa más de 110 kilos.

Las autoridades de la institución anunciaron que, si siguen las buenas temperaturas, los visitantes podrán ver a Eugene en el patio exterior que hay en su jaula. Hasta ahora, solo podía observarse a través de una ventana alejada.

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