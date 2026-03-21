Eugene, la jirafa de dos meses que enterneció al mundo con su divertido peinado

Desde el zoológico también mostraron cuál fue la reacción de Franklin, el hermano mayor de Eugene, y bromearon con un supuesto desconcierto de su parte. Este viernes también se publicó un video de Eugene y su madre dándole la bienvenida a la primavera en el hemisferio norte. En su última evaluación, a dos meses de su nacimiento, se constató que ya pesa más de 110 kilos.