La última predicción de Cherquis Bialo sobre la selección argentina y su futuro en el Mundial 2026

La muerte de Ernesto Cherquis Bialo dejó un vacío en el periodismo deportivo, pero también rescató uno de sus últimos análisis: la predicción que hizo sobre el futuro de la selección argentina de cara al Mundial 2026.
En una entrevista brindada a comienzos de este año, el histórico cronista se mostró optimista sobre el equipo de Lionel Scaloni, incluso frente a las dudas por la presencia de futbolistas que militan fuera de las grandes ligas europeas.
Lejos de poner reparos, Cherquis destacó la fortaleza del grupo. “La selección argentina contagia inmediatamente el ritmo de selección. Tiene identidad, personalidad y liderazgo”, aseguró, confiado en la capacidad del equipo para sostener su nivel.
Cuando fue consultado sobre el posible recorrido en la Copa del Mundo, no dudó en su respuesta: “La veo jugando ocho partidos. La veo finalista”, expresó, en referencia al nuevo formato del torneo que exige esa cantidad de encuentros para llegar a la definición.
La mirada sobre los rivales
Para fundamentar su pronóstico, también analizó el contexto internacional y señaló a España como uno de los principales desafíos. Aun así, dejó en claro su confianza en la Albiceleste, a la que consideró una de las grandes potencias del fútbol actual y candidata a volver a pelear por el título.