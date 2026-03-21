Así será el último adiós a Ernesto Cherquis Bialo: dónde y hasta qué hora será

El mundo del deporte y el periodismo despide a Ernesto Cherquis Bialo, quien falleció a los 85 años tras una prolongada lucha contra la leucemia. Este sábado se realiza su velatorio en la Legislatura porteña, donde familiares, colegas y admiradores se acercan a darle el último adiós.
El homenaje comenzó por la mañana y se extenderá hasta las 13, con ingreso por la Avenida Presidente Julio A. Roca 575. La despedida se lleva adelante en un espacio cargado de simbolismo, ya que allí mismo había sido reconocido como Personalidad Destacada del Deporte en 2024.
A lo largo de su carrera, Cherquis Bialo dejó una huella profunda en el periodismo deportivo argentino, con pasos destacados por medios emblemáticos y una forma de narrar que combinaba análisis, sensibilidad y mirada crítica.
Su legado también quedó reflejado en sus reflexiones sobre el oficio. En uno de sus discursos más recordados, planteó que las grandes historias deportivas no son eternas por sí solas, sino que necesitan ser contadas para seguir vivas con el paso del tiempo.
Un legado que trasciende el tiempo
Más allá de su partida, sus crónicas, columnas y relatos seguirán vigentes. Cherquis Bialo no solo narró el deporte, sino que también lo interpretó y lo acercó a la gente, dejando una marca que trasciende generaciones y que hoy vuelve a cobrar dimensión en su despedida.