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Tarucas va por la recuperación ante un Yacaré XV golpeado: "Tenemos que ser fieles a lo que proponemos"

Tras la autocrítica por la caída ante Pampas, el equipo de Álvaro Galindo busca volver al triunfo frente a un rival que arrastra cuatro derrotas, en un duelo clave para no perder terreno en el Súper Rugby Américas.

ESPERANZA. Para Galindo, el partido frente a Yacaré será una buena prueba para Tarucas. ESPERANZA. Para Galindo, el partido frente a Yacaré será una buena prueba para Tarucas. Benjamín Papaterra/LA GACETA.
Benjamín Papaterra
Por Benjamín Papaterra Hace 1 Hs

Tarucas ya tiene todo listo para un nuevo desafío en el Súper Rugby Américas. Hoy, desde las 16.45, la franquicia del NOA visitará a Yacaré XV en el club Aranduroga de Corrientes, en lo que será su quinto compromiso de la temporada. Con la formación confirmada y la necesidad de sumar puntos, el equipo dirigido por Álvaro Galindo se prepara para un duelo que promete intensidad y exigencia.

En la previa, el head coach destacó el contexto especial del partido. “Es un marco diferente, nuevo. Siempre que uno está de viaje con toda la delegación se pasa bien”, expresó, destacando el buen clima interno que rodea al plantel. Sin embargo, dejó en claro que el foco estará en el juego y en la respuesta del equipo dentro de la cancha.

Tarucas llega tras la derrota frente a Pampas, un resultado que obligó a una revisión profunda. “Desde el lunes hicimos un buen análisis, diciéndonos las cosas que creemos que tenemos que mejorar. Lo tomamos como parte del aprendizaje para volver a encaminar lo que queríamos hacer y no nos salió”, explicó Galindo, evidenciando una autocrítica que busca transformarse en crecimiento.

En cuanto al rival, el entrenador anticipó un partido parejo y con momentos de alta disputa. “Todos los fines de semana son diferentes. Siempre está bueno medirse en la obtención, ahí va a estar muy bueno el juego”, analizó. Sin asegurarlo, dejó entrever que el choque podría enfrentar a dos de los equipos más competitivos del torneo en ese aspecto.

La clave, según Galindo, estará en la constancia. “Son 80 minutos. Hay que jugar hasta el final, ser fieles a lo que proponemos desde el principio y ver qué pasa al final”, resumió, en una frase que sintetiza la identidad que pretende para su equipo.

En lo táctico, Tarucas mantendrá una base consolidada. En la primera línea estarán Mariano Muntaner, Juan Manuel Vivas y Rodrigo Navarro; en la segunda, Ignacio Marquieguez y Luciano Asevedo. La tercera línea, con Facundo Cardozo, Miguel Mukdise y Thiago Sbrocco, aportará equilibrio entre recuperación y juego dinámico.

La conducción quedará en manos de Matías Sauze e Ignacio Cerrutti, mientras que en los backs se destacan Matías Orlando y Pedro Coll en los centros, con Mateo Pasquini y Pablo Pfister en las puntas. Tomás Elizalde será el encargado del fondo.

Con variantes en el banco para sostener la intensidad, Tarucas intentará dar un golpe en Corrientes.

No será un partido más: ante un Yacaré fuerte en casa, el equipo del NOA buscará reafirmar su identidad y no perder terreno en la competencia.

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