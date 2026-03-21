Tarucas va por la recuperación ante un Yacaré XV golpeado: "Tenemos que ser fieles a lo que proponemos"

Tarucas ya tiene todo listo para un nuevo desafío en el Súper Rugby Américas. Hoy, desde las 16.45, la franquicia del NOA visitará a Yacaré XV en el club Aranduroga de Corrientes, en lo que será su quinto compromiso de la temporada. Con la formación confirmada y la necesidad de sumar puntos, el equipo dirigido por Álvaro Galindo se prepara para un duelo que promete intensidad y exigencia.